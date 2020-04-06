Tarım ve Orman Bakanlığı ekilebilir tüm arazileri üretime katmak için harekete geçti - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı ekilebilir tüm arazileri üretime katmak için harekete geçti

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için harekete geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekilebilir tüm arazileri üretime katmak için harekete geçti, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için harekete geçti. Bakanlık tarafından başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" programı kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilere tohumların yüzde 75'i hibe edilecek.


Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75'ini hibe ediyoruz" dedi.


COVİT19 salgını dolayısıyla, bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın önümüzdeki dönem için büyük önem taşıdığının altını çizen Bakan Pakdemirli "Bu doğrultuda gerek Bakanlığımızın tüm birimleri gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak suretiyle tedbirler almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Stratejik ürünlerde rekolte artırılacak


Yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapmak için Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi programını başlattıklarını ifade eden Pakdemirli "Bu proje ile ülkemiz için, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmeyi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.


Tohum bedelinin yüzde 75'i hibe edilecek


Program doğrultusunda mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekiliş yapılabilecek alan ve ürün deseni bilgilerinin toplandığını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Uygulama ile bu alanlarda tohum bedelinin yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkısı ile karşılanacak" açıklamasını yaptı.


Tohum dağıtımına başlandı


Mevsim itibari ile öncelikli olarak ekilişinin yapılması gereken ürünlerin tohumlarının üreticilere dağıtımına başlandığının altını çizen Bakan Pakdemirli "Uygulamayı 21 ilde başlattık. Ekimi yapılacak ürünler ise buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendi" değerlendirmesinde bulundu.


6 bin 700 ton sertifikalı tohum dağıtılacak


Ekimi yapılacak tohumların sertifikalı ve miktarının 6 bin 700 ton olduğunu belirten Pakdemirli, proje kapsamında 364 bin dekar alanda ekiliş yapılacağını ve ilk aşamada ekilişleri yapılan ve hasat edilecek olan ürünün toplam rekoltesinin 80 bin ton olacağını söyledi.


Bakan Pakdemirli, proje sonucunda elde edilecek bitkisel üretim değerinin 220 milyon TL, proje bütçesinin ise yaklaşık 20 milyon TL olduğunu da sözlerine ekledi.


Proje Kapsamındaki İller ise şöyle: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:37 Kaynak: İHA

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