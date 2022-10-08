Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan, hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişiler gibi bilgilerin kaydedildiği, 'Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) başvuru için son tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA

Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarım ve Orman Bakanlığı: Evcil hayvanları kayıt altına almak için son tarih 31 Aralık - Son Dakika

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