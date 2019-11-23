Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığı 'Geleceğe Nefes' olmaya devam ediyor
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığı 'Geleceğe Nefes' olmaya devam ediyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı 'Geleceğe Nefes' olmaya devam ediyor

6 saat önce

11 Kasım'da yurt genelinde gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikim seferberliği ile vatandaşlarla ele ele kırılan rekor ve 14 milyona yakın fidanın sahiplenilmesi sonrası bir adım daha atılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 'Geleceğe Nefes' olmaya devam ediyor, System.String[]

11 Kasım'da yurt genelinde gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikim seferberliği ile vatandaşlarla ele ele kırılan rekor ve 14 milyona yakın fidanın sahiplenilmesi sonrası bir adım daha atılıyor.


Bugünün fidanı olan çocuklarımızı yetiştiren ve onları geleceğe hazırlayan öğretmenler için gelecegenefes.com internet adresinde bir etkinlik başlatıldı. Öğrenciler, öğretmenleri adına fidan sahiplenerek ya da bağışta bulunarak Geleceğe Nefes olabilecek.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de vatandaşlara bir çağrıda bulunarak, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, bizleri birer fidan gibi yetiştiren, geliştiren öğretmenlerimiz adına da 'Geleceğe Nefes' olalım. 24 Kasım'da tüm halkımızı, gelecegenefes.com sitemiz üzerinden öğretmenleri adına fidan sahiplenmeye ya da bağışlamaya davet ediyorum" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 24 Kasım'da ayrıca, son Başbakan ve eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte İzmir'de öğretmenler için fidan dikip, Öğretmenler Günü Kutlama programında öğretmenlerle bir araya gelecek. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Geleceğe Nefes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:45 Kaynak: İHA
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