Bakanlıktan gıdaya sıkı takip; 24 işletmeye faaliyetten men - Son Dakika
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Bakanlıktan gıdaya sıkı takip; 24 işletmeye faaliyetten men

06.08.2022 10:58
Bakanlıktan gıdaya sıkı takip; 24 işletmeye faaliyetten men

TARIM ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen 731 bin 648 gıda denetiminde 8 bin 321 firmaya 113 milyon 544 bin 482 TL ceza uygulandı; 24 işletme faaliyetten menedildi, 107 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen 731 bin 648 gıda denetiminde 8 bin 321 firmaya 113 milyon 544 bin 482 TL ceza uygulandı; 24 işletme faaliyetten menedildi, 107 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" dedi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi amacıyla gıda, gıda ile temas eden madde, malzeme üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik resmi kontroller yapılıyor. Bu kapsamda, 2022'nin 7 aylık döneminde Türkiye genelinde 7 bin 469 kontrol görevlisi ile 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirildi. Bu kontrollerde büyük bölümü hijyen yetersizliği ile taklit ve tağşiş ürün olmak üzere 8 bin 321 işletmeye 113 milyon 544 bin 482 TL para cezası uygulandı. 24 firma faaliyetten menedilirken, toplam 107 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

GIDA İHBAR HATTINA 90 BİN BAŞVURUGıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 'ALO 174 Gıda Hattı'na ise aynı dönemde 90 bin 791 başvuru yapıldı. Gıda ihbar ve şikayet kapsamında olan 44 bin 304 arama kayıt altına alınarak işlem yapıldı. Başvuruların 6 bin 728'i hijyen yetersizliği, 5 bin 415'i et ve et ürünleri, 3 bin 368'i ise tahıl, un ve unlu mamullere ilişkin oldu. Bu şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu 2 bin 258 adet başvuru hakkında cezai işlem uygulandı.Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce 2021 yılında yapılan 1 milyon 378 bin 185 gıda denetiminde ise 14 bin 353 firmaya 157 milyon 71 bin 469 TL para cezası uygulandığı, 146 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.BAKAN KİRİŞCİ: GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, vatandaşın kaliteli, sağlıklı, güvenilir gıda ile beslenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Gıda denetimlerinin 81 ilde aralıksız sürdürüldüğünün altını çizen Bakan Kirişci, "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzün ALO 174 Gıda Hattı, değerli vatandaşlarımızın gıda ile ilgili ihbar ve şikayetlerini en kısa sürede sonuçlandırmak için çalışıyor. Hiç şüphesiz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz bu sürece ne kadar dahil olursa sonuç almak daha kolaylaşıyor. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" dedi.

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ağustos 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ağustos 2022 Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlıktan gıdaya sıkı takip; 24 işletmeye faaliyetten men - Son Dakika

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