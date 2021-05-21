DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanlığı Güneydoğu'daki kuraklığın boyutunu uzman ekiplerle tespit ediyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kuraklığın boyutlarını il ve ilçe müdürlüklerinden uzman ekiplerle tespit ediyor.

İklim değişikliğinin tarıma yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek için Bakanlıkça başlatılan çalışmalar sürüyor.

Meteorolojik kuraklıktan çiftçilerin en az düzeyde etkilenmesi için Tarımsal Kuraklık Strateji Eylem Planı kapsamında faaliyetler yürütülürken, meteorolojik kuraklığın yerini tarımsal kuraklığa bıraktığı bölgede de bu durumun tarımsal ürünlere etkisinin tespiti için il ve ilçe müdürlükleriyle sahada inceleme yapılıyor.

Tespitlere ilişkin raporlar Bakanlığa sunuluyor.

Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde tarımsal üretim yapılan alanın yaklaşık 7 milyon dekar olduğunu, bunun 4,5 milyon dekarlık kısmında hububat ve bakliyat yetiştirildiğini söyledi.

Bu yıl yağışlarda yüzde 47 azalma olduğunu belirten Atalar, "Bunun etkileri kendisini gösterdi. İlimizde kuraklık etkileri ortaya çıktı. İlde iki ay önce 130 personelle hem süne mücadelesi için kontrole hem de kuraklık riskiyle ilgili çalışmalara başladık." dedi.

Atalar, kuraklığın etkilerinin kuzey ve biraz daha rakımı yüksek ilçelerinde daha az görüldüğünü, güneye doğru indikçe arttığını belirlediklerini dile getirerek, kuraklıkla ilgili genel bir harita çıkartıldığını, bu tespitleri raporladıklarını ifade etti.

Çiftçilerin kuraklıktan daha az etkilenmesi için durumu bildirdikleri DSİ Müdürlüğünün tarımsal sulamada kullanılan suyu kanallara erken bıraktığını belirten Atalar, böylece sulama imkanı bulunan çitçilerin ürünlerini suladıklarını bildirdi.

Atalar, "600 civarında teknik elemanla arazide çalışmaya başladık. Çiftçilerimizin durumunu raporlamak ve tespitleri zamanında yapabilmek için etkin şekilde çalışıyoruz. Raporlamaları kısa bir süre içinde neticelendireceğiz. Her çiftçinin etkilenme oranı farklı olduğu için çiftçi bazlı tespit de yapıyoruz. Hasat başlamadan bunları neticelendireceğiz. Çiftçilerin karşılaştığı her türlü sıkıntıyı yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Silvan Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ve çiftçilere sulama sistemleri için sağlanan hibe desteklere işaret eden Atalar, "İklime dayalı tarımdan vazgeçilerek, kontrol edilebilir tarımın yapılması amacıyla kuraklığın etkisinin olmayacağı tarım modeline yönelik çalışmalar sürüyor." ifadesini kullandı.

Atalar, kuraklığın boyutlarına yönelik tespit için çiftçilerin de kendilerine başvuru yapabileceklerini söyledi.

Batman'da köy ve parsel bazlı hasar tespit çalışmaları sürüyor

Batman Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, kent genelinde 600 bin dönüm alanda kuru tarım yapıldığını bildirdi.

Ağırlıklı olarak buğday, nohut ve mercimek üretildiğini ifade eden Gün, "Ülkemizde son aylarda yaşanan meteorolojik kuraklık yerini tarımsal kuraklığa bıraktı. Ocak ayından bu yana kuraklıkla ilgili sahadaki çalışmalar aralıksız sürüyor." dedi.

Hazırladıkları raporları Bakanlığa sunduklarını dile getiren Gün, il ve ilçe müdürlüklerinin sahada kuraklıkla ilgili köy bazlı, köylerde de parsel bazlı hasar tespit çalışmaları yaptığını anlattı.

Gün, "Batman merkez başta olmak üzere Hasankeyf, Gercüş ve Beşiri ilçelerinde kuraklık yüzde 60-70'lerde, Sason ve Kozluk ilçelerinde ise yüzde 20-30'larda. Tarımsal kuraklıkla ilgili zararı 'az riskli', 'riskli' ve 'çok riskli' şeklinde kategorize ederek rapor haline getireceğiz. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmekte. Temennimiz kuraklığın rekolteye fazla yansımaması." diye konuştu.

Siirt'te yaklaşık 350 bin dönüm alan kuraklıktan etkilendi

Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da kentin, önemli bir tarımsal faaliyet alanı olduğunu belirtti.

Demirhan, 15 ekiple merkez ve Kurtalan ilçesi başta olmak üzere il genelinde hasar tespit çalışması yürüttüklerini dile getirerek, "İl genelinde 1 milyon 200 bin dönüm alanda tarımsal faaliyet yapılıyor. Bunun yaklaşık 550 bin dönümünde hububat ve bakliyat üretiliyor. Yaklaşık 350 bin dönüm alanın kuraklıktan etkilendiğini düşünüyoruz. Son ürün hasat edilinceye kadar ürün bazlı çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla bu süreçte de çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Demirhan, bu yıl kentte yüzde 40-50 yağış azalışı yaşandığını söyledi.

Çalışmalarda yağış yetersizliğine rağmen bazı çeşitlerde ürün alınabileceğinin görüldüğünü belirten Demirhan, şunları kaydetti:

"Mercimekte geçen seneye göre yüzde 30'a kadar ürün kaybı yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Buğdayda sıkıntının daha büyük olduğunu tespit ettik. Özellikle Kurtalan ve Siirt'in bazı bölgelerinde bu sıkıntının daha büyük olduğunu görebiliyoruz."

Demirhan, Garzan Ovası'nın da yer aldığı Kurtalan ilçesinde 50 köyde çalışmaların sürdüğünü, tespitlere ilişkin raporları Bakanlığa sunduklarını bildirdi.