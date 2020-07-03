Tarım ve Orman Bakanlığı havai fişek fabrikasında patlama için harekete geçti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı havai fişek fabrikasında patlama için harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya-Hendek'te meydana gelen havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından bölgeye 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz gönderdiklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya- Hendek'te meydana gelen havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından bölgeye 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz gönderdiklerini bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sebebiyle Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak bölgeye gönderdik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sakarya'ya büyük geçmiş olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı havai fişek fabrikasında patlama için harekete geçti - Son Dakika Ekonomi

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