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Tarım ve Orman Bakanlığı: "İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir."
7 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı: "İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:57 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı: "İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir." - ANKARA
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