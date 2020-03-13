Tarım ve Orman Bakanlığı: "İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir." - ANKARA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu

ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu