Tarım ve Orman Bakanlığı: "İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığı: 'İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir.' - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı: "İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir."

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı: "İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı:

Tarım ve Orman Bakanlığı: "İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:57 Kaynak: İHA
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