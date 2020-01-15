Tarım ve Orman Bakanlığı ile YÖK iş birliği protokolü - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Tarım ve Orman Bakanlığı ile altyapı, personel, eğitim ve Ar-Ge, tarımsal yayım hizmetleri gibi konularda yapılan iş birliğinin ülke için fevkalade yararlı sonuçlar oluşturacağını belirterek, "Bu neredeyse tarım eğitiminin yeni bir modellemesi sürecidir." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile YÖK Başkanlığı arasında, Bakanlık ile yükseköğretim kurumlarının sorumluluk alanlarındaki altyapı, personel, eğitim ve Ar-Ge, tarımsal yayım hizmetleri gibi konularda iş birliği için protokol imzalandı.

YÖK Konferans Salonu'nda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla düzenlenen imza töreni öncesi konuşan Saraç, dünya nüfusundaki yükseliş, şehirleşme oranlarındaki artış ile çevre ve iklim sorunlarının, tarım ve gıda sektörünü çok yakından ilgilendirdiğini söyledi.

YÖK'ün eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında bütün dünyada olduğu gibi ciddi değişiklikler yaptığını aktaran Saraç, fakültelerde talebin azaldığı alanlarda, program değişikliğine gidildiğini belirtti.

Saraç, bu değişiklikleri yaparken, tarımda dijitalleşme, Tarım ve Orman Bakanlığının dijital tarıma yönelik çalışmaları, dünya ve Türkiye'de akıllı tarım teknolojilerindeki gelişmeler, hassas tarım karar destek sistemi, tohum çalışmaları gibi önemli başlıkları önlerine koyarak hareket ettiklerini söyledi.

Bu başlıkların, üniversitelerde çalışma yapan 165 araştırma ve uygulama merkezinin programlarını da belirlediğine dikkati çeken Saraç, uluslararası bağlamda, tarım, gıda ve hayvancılık eğitiminde gelinen ve önem verilen noktaları özenle takip ettiklerini anlattı.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu herkesin bildiğini söyleyen Saraç, YÖK olarak, başarı sırası yüksek öğrencileri tarım, hayvancılık, orman ve su ürünleri alanlarına çekebilmek için YÖK destek bursları tahsis ettiklerini belirtti.

Gelişmiş ülkeler de dahil, dünyada tarım ve hayvancılıkta, yükseköğretime talepte belirgin bir düşüş olduğunu vurgulayan Saraç, bu gözlemler nedeniyle bu bursların, tüm YÖK Destek Burslarının 3'te 1'ini kapsadığını dile getirdi.

Üniversitelerde ihtisaslaşmayı öne alan projeler doğrultusunda, 10 üniversiteyi tematik talepleri doğrultusunda bölgesel kalkınma misyonuyla görevlendirdiklerini, bu projenin 11'inci Kalkınma Planı'nda da yer aldığını hatırlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Bu üniversitelerden 8'i tarım, hayvancılık, orman ve bölge tarım ürünleriyle ilgilidir. Umuyorum ki Bakanlığımız ile yürütülecek olan bu iş birliği protokolü, özellikle konuyu ana tema olarak gören üniversitelerimizin akademisi ve araştırma grubuyla birlikte çalışmalar yaparak ülke için fevkalade yararlı, görülebilir sonuçlar oluşturacaktır. Bu neredeyse tarım eğitiminin yeni bir modellemesi sürecidir. Bu süreç, ayrıca Bakanlık bünyesindeki değerli araştırma laboratuvarlarının üniversiteye kapılarını açmasıyla hem eğitimin gelişmesine hem yetişmekte olan genç akademisyenlerin bizzat uygulama alanlarında çalışmasıyla ayrı değerli bir katkı sunacaktır."

"Özel üniversite sistemin kazancı olacak"

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, iş birliği protokolünü imzaladı.

Tören sonrası bir basın mensubunun "özel üniversite tartışmaları"na ilişkin sorusu üzerine Saraç, devlet ve vakıf üniversitelerinin yanı sıra 3. üniversite türü olan özel üniversitenin tartışılmasının yararlı olacağını ifade etti.

Toplumda, bazı vakıf üniversitelerinin, kötü uygulamalarının önüne geçmek için mevzuatın artık yetersiz kaldığı konusunun tartışıldığını aktaran Saraç, "Yükseköğretim özelleştiriliyor düşüncesinden uzak tutarak, gerekli tedbirlerin alınması, gelirlerin eğitim öğretimini sürdürmekte ekonomik zorluk çeken öğrencilere harcanması kaydıyla özel üniversite türünün de sisteme kazandırılmasının aslında sistemin kazancı olacağını düşünüyoruz. Ama tabii ki bunun tartışılması gerekiyor." diye konuştu.

Geçmişteki tecrübelerden faydalanarak, güvence fonları oluşturulup, çerçevesi belirlenerek özel üniversitenin sisteme dahil edilebilineceğini söyleyen Saraç, vakıf üniversitelerinin vergisiz kazanç kapısı olarak görülmesinin, vakıf kavramını zedelediğine işaret etti.

Öğrencilere staj imkanı

Bakanlık ve YÖK arasında imzalanan protokolle laboratuvar ve diğer araştırma alt yapıları ortak kullanılacak, mükerrer desteklerin önüne geçilmesi için Bakanlık ve üniversitelerin kendi envanterlerinde bulunan makine ya da teçhizatlara taraflarca açık erişim sağlanacak. Bakanlıkta çalışan, doktora derecesine sahip personelin; Bakanlığın öncelik verdiği alanlardaki lisansüstü tezlerde üniversitelerin ilgili enstitülerinde ikinci danışman olarak görev alması sağlanacak.

Üniversite öğrencilerinin mesleki tecrübelerinin artırılması amacıyla Bakanlık araştırma merkezleri ya da enstitülerine toplam personel sayılarının en az yüzde 5'i oranında stajyer almalarına imkan verilecek.

Ar-Ge çalışmalarında iş birliği artırılacak

Bununla birlikte protokol kapsamında, Bakanlığın sorumluluğundaki konularda ihtisas alanları ve ihtisas eğitim programlarının oluşturulması, Ar-Ge çalışmalarında iş birliğinin arttırılması ve bu çerçevede tematik alanda ulusal ve uluslararası destek fonlarıyla ortak projeler hazırlanması, Sektörel Eğitim Programı veya İşyeri Eğitim Programı uygulayan üniversitelerin öğrencilerinin, araştırma merkezleri ya da enstitülerde kabulüne yönelik iş birliği yapılması sağlanacak.

Ayrıca, tarımda verimliliğin artırılması, maliyetin düşürülmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında istifade edilecek yeni bilgi ve teknolojilerin hızlı ve etkin şekilde çiftçiye ulaştırılmasında iş birliği yapılacak. Üniversiteler ile Bakanlık arasında; çiftçi ailelerinin ekonomik olarak güçlendirilmesi için eğitimler düzenlenmesi ve kırsalda yaşayan gençlere yönelik eğitim programları geliştirilmesi hususunda karşılıklı çalışmalar gerçekleştirilecek. Bölgesel ürün ve hayvan yetiştiriciliğinin planlı yapılması amacıyla çiftçi eğitimlerinde Bakanlık ve üniversiteler arasında iş birliği de yapılacak.