Tarım ve Orman Bakanlığı, İmalatçılara Şeker İthalatı Yetkisi Vermek İçin Çalışma Başlattığını Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara kontenjan dahilinde şeker ithalatı yetkisi vermek için çalışma başlattığını açıkladı.

2022-2023 pazarlama yılına ilişkin şeker kotaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla duyurulmuş. Üretilen toplam şeker miktarı olan A şeker kotası, 2 milyon 750 bin ton olarak açıklanmıştı.

Üretilecek toplam şeker kotasından 979 bin 700 tonu Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'ne (TÜRKŞEKER), 435 bin 500 tonu Konya Şeker Anonim Şirketi'ne, 328 bin 800 tonu Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'ne, geri kalan da diğer şeker fabrikalarına pay edilmişti.

İmalatçı firmalara şeker satış fiyatını 295 TL'den 550 TL'ye çıkaran TÜRKŞEKER, marketlere verilen raf garantili şeker fiyatlarına ise yüzde 30 zam yapmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara kontenjan dahilinde şeker ithalatı yapma yetkisi vermek için çalışma başlattığını duyurdu.

Açıklamada, "Pancar şekeri için 2021/2022 pazarlama yılında, ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2 milyon 632 bin 500 ton A kotası tahsis edilmiştir. Bu kotaya karşılık pancar şekeri üretimi ise 2 milyon 520 bin ton olarak gerçekleşmiştir" denildi.

Son üç pazarlama yılında yurt içine satılan A kotası şeker miktarlarının 2 milyon 455 bin ton, 2 milyon 468 bin ton ve 2 milyon 507 bin ton olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin de oluştuğu gözlemlenmektedir. Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır."