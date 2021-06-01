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Tarım ve Orman Bakanlığı Kız Kardeşim Projesi kapsamında 1000 kadın girişimciye eğitim vermeyi hedefliyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Kız Kardeşim Projesi kapsamında 1000 kadın girişimciye eğitim vermeyi hedefliyor

01.06.2021 11:46
Tarım ve Orman Bakanlığı Kız Kardeşim Projesi kapsamında 1000 kadın girişimciye eğitim vermeyi hedefliyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik başlattığı Kız Kardeşim Projesi kapsamında 1000 kadın girişimciye eğitim vermeyi amaçlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik başlattığı Kız Kardeşim Projesi kapsamında 1000 kadın girişimciye eğitim vermeyi amaçlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Ankara'nın Ayaş ilçesinde Kız Kardeşim Projesi çerçevesinde başlatılacak eğitim programlarının tanıtım toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, kadınların kalkınmaya katılımının hem ülke ekonomisinin güçlenmesi hem de kadının statüsünün yükselmesi açısından önem taşıdığını belirten Işıkgece, "Tarımsal üretimi arttırmanın, kaliteli ürün elde etmenin, tarım ile uğraşanların yaşam düzeylerini yükseltmenin ve kırsal alanda kalkınmanın gerçekleştirilmesinin en önemli yollarından biri şüphesiz kırsalda kadınların güçlendirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkgece, ekonomide ve tarımsal üretimde en önemli rolü kadınların üstlendiğinin altını çizerek, dünyada gayri safi milli hasılanın yüzde 37'sinin kadınların gayretinden geldiğini vurguladı.

Dünyada tarımsal işgücünün yüzde 43'ünün kadınlardan oluştuğuna dikkati çeken Işıkgece, Türkiye'de ise toplam istihdamın yüzde 29,4'ünün, tarım sektöründe istihdam edilenlerin ise yüzde 26,1'inin kadınlardan oluştuğunu aktardı.

Işıkgece, Bakanlık tarafından 2000 yılından itibaren yürütülen Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi'nin kırsaldaki kadının ekonomik, sosyal konumunu iyileştirmek ve güçlendirmek adına kadın çiftçiler açısından önemli bir proje olduğunun altını çizerek, "Kırsaldaki kadın girişimcilerin ve tarımsal kalkınma kooperatifi ortağı olan kadınların ekonomiye katkısını artırmaya destek olmak, bu kapsamda yeteneklerin artırılması ile kamuoyu nezdinde farkındalık oluşturmak amacı ile belirlenen illerde yoğun eğitimlere başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca da Kız Kardeşim Projesi kapsamındaki eğitimler ile kadın girişimcilerin ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınların ekonomik kalkınmada daha etkin rol almalarını hedeflediklerini belirterek, "Program ile kadın girişimcilerimizi destekleyeceğiz, kadınlardan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kız Kardeşim Projesi hakkında

Coca-Cola Vakfı'nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile birlikte 2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim Projesi, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanıyor. Proje, Türkiye'de bugüne kadar 81 ilde 100 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu.

Bakanlık ile imzalanan protokol kapsamında, 10 ilde 1000 kadın girişimciye, müşteri ilişkileri, ürün sunum ve pazarlama teknikleri, gıda güvenliği ve lojistik, toplumsal cinsiyet eşitliği, coğrafi işaretler, finansal okuryazarlık, sosyal medya ve internet reklamcılığı, etiketleme mevzuatı, DİTAP, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" konu başlıkları ile eğitimler verilmesi hedefleniyor.

Projenin ilk ayağında eğitimlerin verileceği iller; Ankara, Erzurum, Bursa, Eskişehir, Elazığ, Konya, Balıkesir, İzmir, Samsun ve Adana olarak belirlendi. Diğer ayağında ise eğitimlerin tüm illere yayılması planlanıyor. Eğitim programı kapsamında başarılı kadınlara katılım belgesi verilecek.

Proje kapsamında, illerde ön plana çıkan ürün ve ürünlerin çeşitliliği sayesinde katma değerinin artırılması, markalaşması, pazarlanması, yerel ve geleneksel üretimin teşvik edilmesi, yerel ürünlerin piyasaya bilinçli bir şekilde yayılması, biyoçeşitliliğin korunması, kırsal kalkınmanın desteklenerek cazibesinin artırılması, tarımsal işletmelerin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir tarıma hizmet edilmesi, tarımdaki en büyük role sahip kadınların sosyo-ekonomik güçlenmesine destek olunması da amaçlanıyor.

Türkiye, Ankara, Milli, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı Kız Kardeşim Projesi kapsamında 1000 kadın girişimciye eğitim vermeyi hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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