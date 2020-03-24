Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyon toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyon toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi

29 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıda birçok konuda önemli kararların alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıda birçok konuda önemli kararların alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak ve faaliyetlere devam edebilmek adına Bakanlığın koordinasyon toplantısını tüm genel müdürlerin katılımıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Toplantıda önemli kararların alındığına işaret eden Pakdemirli, "Bu önemli süreçte, çiftçi ve üreticilerimizin olumsuz etkilenmemesi, vatandaşlarımızın gıdaya sorunsuz ulaşması, gıda güvenliği ve gıda arzı fiyat hareketlenmelerinin takibiyle tarımsal faaliyetlerin aksamadan sürdürülmesi adına birçok konuda önemli kararlar aldık." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyon toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi

Bekir Pakdemirli, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:37 Kaynak: AA

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