Tarım ve Orman Bakanlığı, Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında maske üretimine başladı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında maske üretimine başladı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında maske üretimine başladı. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı El Sanatları Eğitim Merkezlerinde günlük ortalama 2 bin 500-3 bin maske dikiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Korona virüs salgınıyla mücadelede kapsamında vatandaşların sağlığının korunması amacıyla çalışma gerçekleştiriyor. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının yürüttüğü çalışma ile el sanatları atölyelerinde kadınlar, salgınla mücadelede aranan standartlara uygun tıbbi koruyucu maske üretimine başladı.

Halk Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim İl Müdürlükleri ve Sağlık İl Müdürlükleri'yle işbirliği yapılarak yürütülen çalışmanın hazırlıkları tamamlandı ve Sağlık il müdürlüklerinin maskeye uygun kumaş temini sağladığı çalışmada usta öğreticiler, halk sağlığı için maske dikimine başladı.

Bilecik, Düzce, Elazığ, Kastamonu, Silifke ve Sivas'ta bulunan El Sanatları Eğitim Merkezlerinde günlük ortalama 2 bin 500 ile 3 bin maske dikiliyor.

Halk sağlığının korunması amacıyla çalışan atölyelerde kısa sürede üretim kapasitesinin de artırılması amaçlanıyor.