Tarım ve Orman Bakanlığı: "Kovid-19'un hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli altyapı mevcut olup süreç titizlikle takip edilmektedir."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu

ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu