Tarım ve Orman Bakanlığı, Mahkumların Yangın Söndürme Faaliyetlerine Katılacağını Açıkladı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Mahkumların Yangın Söndürme Faaliyetlerine Katılacağını Açıkladı

18.07.2022 15:09

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Cezaevinde bulunan mahkumlara yangın öncesinde eğitim verilmesi gerektiğini” belirterek, “mahkumların yangın söndürme faaliyetlerine katılımını” yangın sezonu öncesinde alınması gereken önlemler arasında gösterdi. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, cezaevinde bulunan mahkumlara yönelik “böyle bir eğitimin verilip verilmeyeceğinin muamma” olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Cezaevinde bulunan mahkumlara yangın öncesinde eğitim verilmesi gerektiğini" belirterek, "mahkumların yangın söndürme faaliyetlerine katılımını" yangın sezonu öncesinde alınması gereken önlemler arasında gösterdi. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, cezaevinde bulunan mahkumlara yönelik "böyle bir eğitimin verilip verilmeyeceğinin muamma" olduğunu söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 2022 yangın sezonu hazırlıklarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bingöl önergesinde, alınan önlemleri ve Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının durumunu sordu.

Bakanlıktan gelen cevapta, "belediyelerle de iş birliği" yapıldığına dikkat çekilerek "cezaevi bulunan mahkumların yangın söndürme faaliyetlerine katılımının sağlanması amacıyla eğitim verileceği" de gerekli önlemler arasında gösterildi.

Bakanlık, verilen önergede THK uçaklarının son durumuna ilişkin soruları yanıtsız bırakırken alınan önlemlere ilişkin, "Yangınlara havadan etkili şekilde müdahale edilmesi için yangın söndürme helikopteri ve uçağı kiralanmaktadır. Kara ekiplerinin kullanacağı ilk müdahale aracı, arazöz, su ikmal aracı ve iş makinesi alınmaktadır. Orman köylerine traktörlerle birlikte çalışan yangın tankları dağıtılmaktadır. Bakanlığımız bu yıl yangın sezonu için 55 adet yangın söndürme helikopteri, 20 adet yangın söndürme uçağı ve yangın gözetleme ve tespiti için 8 adet İHA'dan oluşan hava gücünü kullanmayı planlamıştır" denildi

"EĞİTİMİN VERİLECEĞİ MUAMMA"

Konuya ilişkin açıklama yapan Bingöl ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Geçen yangınlarda AK Parti tümüyle sınıfta kaldı. Sadece 3 yangın uçağıyla büyük alana yayılan yangınları söndürmeye çalışan AKP Türkiye'de böylesine büyük bir afetin sorumlusu olmuştur. Peki sonra ne oldu? Bakanlık yeni planlamalarla birlikte bu yıla hazırlandığını ifade etti ama gelin görün ki bu yıl yeniden havaların ısınmasıyla birlikte başlayan yangınla gördük ki hiçbir şekilde planlananların uygulamaya dökülmeyen bir sonuçla karşı karşıya kalındı. Neymiş bu planlama? Örneğin cezaevindeki tutuklu ve hükümlerin yangın sırasında sahada eğitilerek sahaya sürüleceği ve yangınla mücadelede bu tutuklu ve hükümlülerinin işgücünden yararlanacağı da ifade edilmiştir. Ama böyle bir eğitimin verilip verilmeyeceği bile bir muamma.

Cumhuriyetle yaşıt bir Türk Hava Kurumu var. Türk Hava Kurumu'nun uçakları tarımda, ilaçlamada kullanılıyordu. Ama bugün gelinen noktada işlevsiz borç yükü altında olan ve yolsuzluklarla anılan bir kurum haline dönüştürüldü. Türk Hava Kurumu sadece geçen yıl hurda denilen araçların bir kısmını bu yaz döneminde devreye soktu. Birkaçı yangın söndürme sürecinde kullanıldı ama tümüyle Türk Hava Kurumu'nun elindeki araç ve gereçler yine sahaya sürülmedi. "

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

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