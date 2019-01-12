Tarım ve Orman Bakanlığı milli bilgi sistemine geçiyor
1 saat önce
Bakanlık yazılım ekibinin geliştirdiği yerli ve milli personel bilgi sistemiyle merkez ve taşra teşkilatında görev yapan yaklaşık 152 bin çalışanın özlük hakları işlemleri yapılabilecek.
Bakanlık yazılım ekibinin geliştirdiği yerli ve milli personel bilgi sistemiyle merkez ve taşra teşkilatında görev yapan yaklaşık 152 bin çalışanın özlük hakları işlemleri yapılabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:10
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