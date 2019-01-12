Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığı milli bilgi sistemine geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı milli bilgi sistemine geçiyor

1 saat önce

Bakanlık yazılım ekibinin geliştirdiği yerli ve milli personel bilgi sistemiyle merkez ve taşra teşkilatında görev yapan yaklaşık 152 bin çalışanın özlük hakları işlemleri yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı milli bilgi sistemine geçiyor, System.String[]
Bakanlık yazılım ekibinin geliştirdiği yerli ve milli personel bilgi sistemiyle merkez ve taşra teşkilatında görev yapan yaklaşık 152 bin çalışanın özlük hakları işlemleri yapılabilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:10 

Ekonomi
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