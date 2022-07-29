MARMARİS İÇMELER ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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MARMARİS İÇMELER ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

29.07.2022 17:54

Tarım ve Orman Bakanlığı: Muğla Marmaris 'teki orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris İçmeler'de yaşanan orman yangınına ilişkin "Büyük yangının yıl dönümünde yine bir yangın faciası yaşıyoruz. Havadan da müdahalenin yapıldığı yangında Uygulama Oteli'nde ve çevresindeki alevleri söndürme çalışmaları hızla devam ediyor" açıklamasını yaptı. Orman Genel Müdürlüğü, saat 17.29'da yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bugün öğlen saatlerinde başlayan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Oktay, sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

"Tüm vatandaşlarımızdan söndürme ekiplerinin işlerini kolaylaştırmak için gerekmedikçe trafiğe çıkmamalarını, yolları işgal etmemelerini önemle rica ediyorum. İyi haberler verebilmek umuduyla tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum.

"UYGULAMA OTELİ'NDE VE ÇEVRESİNDEKİ ALEVLERİ SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR"

Büyük yangının yıl dönümünde yine bir yangın faciası yaşıyoruz. İçmeler'de çıkan yangına itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Havadan da müdahalenin yapıldığı yangında Uygulama Oteli'nde ve çevresindeki alevleri söndürme çalışmaları hızla devam ediyor."

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Oktay, NTV canlı yayınına katılarak yangına ilişkin şu bilgileri verdi:

"KONUTLARLA YERLEŞİM ALANLARIYLA İLGİLİ OLASI DURUMLARA KARŞI EKİPLER GEREKLİ MÜDAHALELERİ GERÇEKLEŞİYOR"

"Mücadele olanca hızıyla devam etmekte gerek karadan gerek havadan müdahale devam ediyor. Şu an çember içine alınıp yangın bir noktada hapsedilip sonlandırma çalışması devam ediyor. Konutlarla yerleşim alanlarıyla ilgili olası durumlara karşı ekipler gerekli müdahaleleri gerçekleşiyor. Gerek orman ekiplerimiz gerek itfaiye ekiplerimiz herkes büyük bir özveriyle mücadelesini gerçekleştiriyor. Özellikle havadan yapılan müdahaleler pozitif anlamda sonuç gösteriyor. Kısa süre içerisinde inşallah kontrol altına alınmış olacak."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yangına ilişkin sosyal medya hesabından, "İçmeler'de başlayan orman yangını yerleşim yerlerine çok yakın. Maalesef yangın Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Uyguma Oteli'ne sıçradı. Tüm ekipler koordineli şekilde yoğun bir şekilde yangınla mücadele ediyor" açıklamasını yaptı.

YORUMLAR
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Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (3) Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (3) Marmaris Uygulama Oteli alevlere teslim oldu Marmaris Uygulama Oteli alevlere teslim oldu
Kaynak: ANKA

Orman Genel Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

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