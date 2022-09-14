Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla 'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını için hava ve kara araçlarıyla birlikte 590 personelin sevk edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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