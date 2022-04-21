Tarım Bakanlığı Süt ve Kremayı "Katiyen" Yasakladı. Tüsedad Başkanı Solakoğlu: "Bu Yasaklama Hiçbir Sonuç Vermeyecek" - Son Dakika
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Tarım Bakanlığı Süt ve Kremayı "Katiyen" Yasakladı. Tüsedad Başkanı Solakoğlu: "Bu Yasaklama Hiçbir Sonuç Vermeyecek"

21.04.2022 13:51

Tarım ve Orman Bakanlığı, süt ve kremanın “kati ihracatına” yasak getirdi. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, “Tereyağı fiyatlarının düşürülmesi için yapıldığını tahmin ettiğimiz krema ve tereyağı ihracat yasağı ne yazık ki umulduğu gibi sonuç vermeyecek. Öncelikle üreticiden aldığı sütü süt tozuna çevirip yanında çıkan kremasını da tereyağına çevirip ihraç eden firmaların maliyetlerini arttıracaktır” dedi.

DİLAN KUTLU

Tarım ve Orman Bakanlığı, süt ve kremanın "kati ihracatına" yasak getirdi. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, "Tereyağı fiyatlarının düşürülmesi için yapıldığını tahmin ettiğimiz krema ve tereyağı ihracat yasağı ne yazık ki umulduğu gibi sonuç vermeyecek. Öncelikle üreticiden aldığı sütü süt tozuna çevirip yanında çıkan kremasını da tereyağına çevirip ihraç eden firmaların maliyetlerini arttıracaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tereyağı ihracatının yasaklamasının ardından süt sektörünü yakından ilgilendiren bir karar daha geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile, et, yumurta, bazı sebze ve meyveler, hububat ürünleri, yemeklik yağlar, margarin ve yemlerin ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı'na dönemsel düzenleme yapabilme yetkisinin kapsamına süt ve krema da eklendi. Tebliğdeki, 'ihracat' ibaresi 'kati ihracat' olarak değiştirildi.

ANKA Haber Ajansı'na tebliği değerlendiren TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu, şu açıklamaları yaptı:

"Tereyağı fiyatlarının düşürülmesi için yapıldığını tahmin ettiğimiz krema ve tereyağı ihracat yasağı ne yazık ki umulduğu gibi sonuç vermeyecek. Öncelikle üreticiden aldığı sütü, süt tozuna çevirip yanında çıkan kremasını da tereyağına çevirip ihraç eden firmaların maliyetlerini arttıracaktır. Üretimin yoğun ama talebin düşük olduğu dönemlerde sütü depolamanın önemli yöntemlerinden biri olan süt tozu üretimini de baltalayacak bir karar olduğunu düşünüyoruz.  Bu talihsiz kararı bu şekilde vermek yerine üretimi belgeye veya bir kontrol mekanizmasına bağlayıp ihracatı da belgeye ve kontrol mekanizmasına bağlamak hem bakanlığı elini güçlendirilecektir.

Yurtdışına ihracatı yasaklamak yerine yurtiçine üretimin maliyetini sübvanse edilse, maliyetleri düşürülse ki bu mazotta elektrikte, yemdeki öncelikli vergilerin ondan sonra gerekiyorsa ürünlerin kendisine sübvansiyon uygulamasıyla süt üretim maliyetini düşürmediğiniz takdirde ne tereyağının ne sütün fiyatını aşağı düşürmeniz mümkün değil. Zaten zarar eden üreticinin bu durumda daha çok zarar etmesine sebep verebilir. İhracatın onaya bir belgeye tabi olarak belirlenmesi ve şayet içeride stoklarla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman ihracatı yavaşlatma kabiliyetini elinde tutması külliyen yasaklamadansa çok daha iyi olurdu."

'KATİ İHRACAT' NEDİR?

Belli bir sözleşmeye dayanılarak deneme süresine tabi olan veya bazı testler sonrasında alımın gerçekleşmesi sonucu ihraç edilen malın kesin olarak ihracatı, kati ihracat olarak tanımlanıyor. Kati ihracatta bir ticari anlaşma ve ihracatın karşılığının döviz olması gerekiyor.

Tarım Bakanlığı Süt ve Kremayı Katiyen Yasakladı. Tüsedad Başkanı Solakoğlu: Bu Yasaklama Hiçbir Sonuç Vermeyecek
Tarım Bakanlığı Süt ve Kremayı Katiyen Yasakladı. Tüsedad Başkanı Solakoğlu: Bu Yasaklama Hiçbir Sonuç Vermeyecek
Tarım Bakanlığı Süt ve Kremayı Katiyen Yasakladı. Tüsedad Başkanı Solakoğlu: Bu Yasaklama Hiçbir Sonuç Vermeyecek
Tarım Bakanlığı Süt ve Kremayı Katiyen Yasakladı. Tüsedad Başkanı Solakoğlu: Bu Yasaklama Hiçbir Sonuç Vermeyecek
Tarım Bakanlığı Süt ve Kremayı Katiyen Yasakladı. Tüsedad Başkanı Solakoğlu: Bu Yasaklama Hiçbir Sonuç Vermeyecek

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Tarım Bakanlığı Süt ve Kremayı "Katiyen" Yasakladı. Tüsedad Başkanı Solakoğlu: "Bu Yasaklama Hiçbir Sonuç Vermeyecek" - Son Dakika
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