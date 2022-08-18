Marmara Denizi'nde koruma çalışmaları sonuç verdi; biyoçeşitlilikte artış var

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca 2020'de Marmara Denizi'nde başlatılan koruma çalışmaları olumlu sonuç verdi. Marmara Denizi'nin, nesli tehlike altında olan deniz canlısı pina, kırlangıç balığı, deniz çayırları ve kontrolsüz avlanma tehdidi altında olan kalkan gibi pek çok canlıya yuva olmaya başladığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında 1380 sayılı 'Su Ürünleri Kanunu'nun güncellemesi ile Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerde daha ciddi ve uygulanabilir koruma tedbirleri başlatıldı. Koruma tedbirleri kapsamında, sadece Marmara Denizi'nde son 2,5 yılda kaçak avcılık yaparak biyoçeşitliliğe zarar verdiği tespit edilen 250'ye yakın tekneye el konulup, kamuya devredildi. Balıkçıların da belirlenen kurallara uyması sonucu özellikle Marmara Denizi'nde uzun yıllardır görülmeyen bazı türlerin tekrar görüldüğü ve biyoçeşitliliğin arttığı tespit edildi. Marmara Denizi'nde kontrolsüz avlanma tehdidi altında olan kalkan, nesli tükenmekte olan deniz canlısı pina, kırlangıç balığı, deniz çayırları gibi pek çok canlı tekrar görülmeye başlandı.