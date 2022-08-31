Bakanlık: Av sezonunun verimli geçmesi bekleniyor

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca '2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu'nun yarın Bakan Vahit Kirişci'nin de katılacağı programla açılıp, 15 Nisan'da sona ereceği duyuruldu. Yapılan araştırmalar, edinilen bilgiler ve öncü göstergelerin; av sezonunun başta palamut, hamsi ve lüfer avcılığı olmak üzere verimli geçeceğine işaret ettiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, balıkçıların 4,5 aydır bekledikleri '2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu'nun 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece İstanbul Sarıyer Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile balıkçılar tarafından dualarla açılacağı belirtildi. Marmara, Karadeniz ve Ege'ye kıyısı bulunan illerde de aynı gün benzer nitelikte açılış etkinlikleri düzenleneceği belirtilerek, "Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılarımız 'vira bismillah' diyerek Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 16 Eylül'de denizlere açılacaklar. Tüm denizlerimizde bu avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibari ile sona erecektir. Küçük ölçekli avcılık yapan kıyı balıkçılarımız ise getirilen düzenlemelere uymak şartı ile avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabileceklerdir" denildi.

'VERİMLİ GEÇMESİ BEKLENİYOR'2021-2022 sezonunun hamsi ve lüfer açısından verimli ve bereketli geçtiği belirtilen açıklamada, "Bu av sezonunda da yapılan araştırmalar, edinilen bilgiler ve öncü göstergeler başta palamut, hamsi ve lüfer avcılığının verimli geçeceğine işaret etmektedir. Açılış programında Sayın Bakanımız tarafından denize bakanlığımızca üretilen kalkan, levrek ve mersin balığı yavruları bırakılacaktır. 2019-2020 yılı sezon açılışında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilerek yasalaşan Su Ürünleri Kanunu Değişikliği ile özellikle yasa dışı balıkçılıkla mücadelede denetime yetkili tüm kurum ve kuruluşların elleri çok güçlenmiştir. Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten bu güne geçen 30 aylık dönemde daha önce yasal olarak el konulması mümkün olmayan ruhsatsız yasa dışı olarak avcılık yapan 469 gemiye el konulmuştur. Bu yolla yasa dışı avcılıkla mücadele edilerek balığın ve kurallara uygun avcılık yapan dürüst balıkçıların haklarının korunması sağlanmıştır" denildi. ' ÖTV 'SİZ YAKIT DESTEĞİ DEVAM EDECEK'Ayrıca su ürünleri avcılığında balıkçıların; tür, boy, derinlik, mesafe ve av araçlarıyla ilgili uyması gereken bazı kurallar olduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: "Balıkçılarımızın özellikle balıkların üreme ve büyüme özellikleri dikkate alınarak getirilen bu düzenlemelere uygun avcılık faaliyetinde bulunmaları, hem kendi menfaatleri hem de kaynaklarımızın sürdürülebilir işletimi bakımından önem taşımaktadır. Bakanlığımız tarafından balıkçılara verilen, kırsal kalkınma yatırımları desteklemeleri kapsamında; soğuk hava depolarına, balık işleme ve muhafaza tesislerine sağlanan hibe ve Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerince gemilerin modernizasyonu için kullandırılan faiz indirimli krediler devam etmektedir. Ayrıca 2004 yılından itibaren tüm hükümetlerimiz döneminde balıkçılarımıza verilen ÖTV'siz yakıt desteği de devam edecektir."'BAKANLIK DESTEĞİ 4 KAT ARTIRILACAK'Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2022 yılını 'Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı' ilan ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu yılın temasına uygun olarak ülkemizde de küçük ölçekli balıkçıların faydasına olacak kararlar alınmış olup, 12 metreden küçük balıkçı gemisi sahiplerine verilen bakanlığımız desteklemeleri önümüzdeki yıllarda yaklaşık 4 kat artırılarak devam ettirilecektir. Balıkçılarımız tarafından bin bir emek ve zahmetle üretilen ve insan beslenmesinde özellikle çocukların gelişiminde, erişkin insanların sağlıklarının korunmasında ve sürdürülmesinde sayısız faydaları olan su ürünlerinin, bu sezonda da halkımızın bol bol tüketmesini tavsiye ediyoruz. 2022-2023 su ürünleri avcılık sezonunun balıkçılarımızın için kazasız, belasız geçmesini, avcılığın bol ve bereketli olmasını diliyoruz."