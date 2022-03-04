Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi (2) - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi (2)

04.03.2022 01:25
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi (2)

VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?

VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'ta, Kahramanmaraş'ta doğdu. Kirişci, Ziraat Yüksek Mühendisi ve aynı zamanda öğretim üyeliği yaptı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitiren Kirişci, yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kirişci, 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22'nci dönem Adana Milletvekili olan Kirişci, Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. Aynı zamanda TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23'üncü dönemde ise aynı Komisyon'un Başkanlığı'na yeniden seçildi. Kirişci, evli ve 3 çocuk babası.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,


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Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Vahit Kirişci, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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