Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gıda denetimi

Sakarya'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen firmalarla soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 618 firmaya ait 211 parti ürünün kamuoyuna açıklanmasını ve basında yer alan haberleri ihbar olarak kabul etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya'daki firmalarla ilgili soruşturma başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 12 Ekim'de taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait bin 211 parti ürün kamuoyuna açıklanmıştı.