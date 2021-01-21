Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, pazarlar dışında seyyar ekmek satışını yasaklayan bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelge ile birlikte artık pazarlar dışında seyyar araçlar ve mobil araçlar ile manav, kasap ve sokaklarda ambalajsız veya ambalajlı ekmek, diğer ekmek çeşitleri ve pide satışı yapılamayacak.

"MOBİL ARAÇLARDA EKMEK SATIŞINI DA YASAKLAMIŞ OLDU"

Genelgeyi sosyal medya hesabından paylaşan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, " Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmek satışına ilişkin genelge yayınladı! Halkın ekmeğiyle oynamaya devam ediyorlar. Bu genelgeyle Tarım Bakanlığı mobil araçlarda ekmek satışını da yasaklamış oldu" ifadelerini kullandı.





Bahsi geçen genelge şu şekilde:

"HALKIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Nama, "Halkın ekmeğine göz dikenlere tavsiyem, Halk Ekmek'in kuruluş tarihini iyi araştırıp okumalarıdır... Geçim sıkıntısı yaşayan halkımızın yanında olmaya, ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya devam edeceğiz" dedi.