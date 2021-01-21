Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak

21.01.2021 22:44
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından seyyar ekmek satışlarıyla ilgili bir genelge yayınlandı. Buna göre İBB'nin mobil ekmek büfeleri yasaklanırken, konuyla ilgili olarak açıklama yapan Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, "Halkımızın yanında olmaya, ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, pazarlar dışında seyyar ekmek satışını yasaklayan bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelge ile birlikte artık pazarlar dışında seyyar araçlar ve mobil araçlar ile manav, kasap ve sokaklarda ambalajsız veya ambalajlı ekmek, diğer ekmek çeşitleri ve pide satışı yapılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak

"MOBİL ARAÇLARDA EKMEK SATIŞINI DA YASAKLAMIŞ OLDU"

Genelgeyi sosyal medya hesabından paylaşan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, " Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmek satışına ilişkin genelge yayınladı! Halkın ekmeğiyle oynamaya devam ediyorlar. Bu genelgeyle Tarım Bakanlığı mobil araçlarda ekmek satışını da yasaklamış oldu" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak


Bahsi geçen genelge şu şekilde:

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak

"HALKIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Nama, "Halkın ekmeğine göz dikenlere tavsiyem, Halk Ekmek'in kuruluş tarihini iyi araştırıp okumalarıdır... Geçim sıkıntısı yaşayan halkımızın yanında olmaya, ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak - Son Dakika


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