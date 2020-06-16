TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN YANGIN SÖNDÜRME ATAĞI - Son Dakika

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN YANGIN SÖNDÜRME ATAĞI

TARIM ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele için atağa geçti.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN YANGIN SÖNDÜRME ATAĞI, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele için atağa geçti. 40 dakikadan 12 dakikaya kadar düşürülen yangına ilk müdahale süresinin, 10 dakikaya kadar indirilmesi hedefleniyor.

DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, yangınlara karşı önleyici tedbirler ve erken müdahale için yangın yönetim merkezlerine İHA'dan 724 görüntü aktarılması sağlanacak. Yangınlara erken müdahale için 27 adet yangın söndürme helikopteri aktif olarak görev alacak. Ayrıca 6 adet helikopter yangınlara müdahalede havadan yönetim sağlayacak. Bunların yanısıra Rusya'dan da 2 adet yangın söndürme uçağı Türk Hava Kurumu üzerinden kiralandı. Helikopter ve uçaklar yarın İzmir'de yapılacak törenle hizmete alınacak. Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme uçağını bizzat uçuracak.

ÜÇ AYAKLI STRATEJİ

Son 10 yıllık verilere göre, yıllık ortalama 2209 orman yangınının çıktığı Türkiye'de, 7330 hektar alan etkileniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele için önleme, söndürme ve rehabilite olmak üzere 3 ayaklı bir stratejiyle atak başlattı. İhbar veya tespit edilen orman yangınlarına 1140 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekipleriyle ilk müdahale yapılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün kiraladığı İHA ile yangınlara karşı önleyici tedbirler ve erken müdahale için yangın yönetim merkezlerine 724 görüntü aktarılması sağlanacak. Yangınlara erken müdahale için 27 adet yangın söndürme helikopteri aktif olarak görev alacak. Ayrıca 6 adet helikopter yangınlara müdahalede havadan yönetim sağlayacak. Bunların yanısıra Rusya'dan da 2 adet yangın söndürme uçağı Türk Hava Kurumu üzerinden kiralandı. Helikopter ve uçaklar yarın İzmir'de yapılacak törenle hizmete alınacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme uçağını bizzat kullanacak.

40 DAKİKADAN 10 DAKİKAYA

2003 yılında yaklaşık 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresi, verilen eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve yüksek teknolojiyle donatılmış sistemler sayesinde 2019 yılında 12 dakikaya kadar indirildi. 2023 yılı hedefi ise yangına müdahale süresini 10 dakikaya düşürmek. Bakanlık 2020 yılında orman yangınlarına daha erken ve etkili şekilde müdahale etmek için yer ekiplerinde 1072 adet arazöz, 281 adet su tankeri, 586 adet ilk müdahale aracı, 185 adet dozer, 473 adet diğer araç-iş makinalarıyla birlikte toplam 2597 adet araç ve bu araçlarda görevli 10 bin 545 yangın işçisi, 3000 teknik eleman, 5000 memur olmak üzere 18 bin 545 personel görev yapıyor.

TOPLAMDA 33 HELİKOPTER, 10 TONLUK AMFİBİK 2 UÇAK

Orman Genel Müdürlüğü yangınlara erken müdahalede havadan destek sağlanması için 6 idare helikopterin yanında, 27 adet yangın söndürme helikopteri görev alacak. Rusya'dan kiralanan 2 adet 10 tonluk amfibik uçağın satın alınması için de süreç başlatıldı. Öte yandan orman yangınlarında 8 bin araç, takip sistemiyle anlık olarak izlenerek orman yangınlarına müdahalede kullanılıyor.

YANGINLARI İZLEMEK İÇİN İHA KİRALANDI

Bu yıl içinde orman yangınlarıyla mücadelede bir İHA da kiralandı. İHA'dan yangın yönetim merkezlerine 724 aktarılan görüntülerle başlangıcından itibaren yangının seyri ve etkilediği alan belirlenerek, erken ve etkin müdahale edilmesi sağlanacak. 1 Temmuz-28 Eylül tarihleri arasında 90 gün süreyle görev yapacak İHA, geliştirilecek yapay zeka uygulamasıyla yangınların otomatik olarak tespit edilmesi ve yangının seyrinin anlık olarak yangın kontrol merkezine aktarılmasını sağlayacak. Yeni sistem yangın söndürme stratejisinin belirlenmesinde de kolaylık sunacak.

776 YANGIN GÖZETLEME KULESİ

Orman yangınlarıyla mücadelede büyük önem taşıyan erken haber alma ve etkili müdahale amacıyla ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesi bulunduğu öğrenildi. Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere Mayıs-Kasım ayları arasında alarm durumunda olan Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile de ortak çalışıyor. Oluşturulan Meteorolojik Yangın Risk Haritası saatlik verilerle oluşabilecek yangınlara karşı ekipleri uyarıyor.

11 BİN 500 KİŞİ YANGIN SÖNDÜRME İŞÇİSİ OLMAK İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU

Ateş Savaşçıları olarak adlandırılan Orman Genel Müdürlüğü yangın ekipleri, yıl boyunca her an göreve hazır olmak için eğitimlerini sürdürüyor. Her yıl 11 bin 545 yangın işçisi, 3 bin teknik personel ve 5000 memur işbaşı eğitimleri ve yangın tatbikatları yapıyor. Bu yıl 11 bin 500 kişi gönüllü yangın söndürme işçisi olmak için müracaatta bulundu. 14 ülkeden gelen 226 teknik personel Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim merkezinde eğitim verildi. 10 farklı ülkeye ise 34 farklı yangına uçak ve helikopterlerle yardımda bulunuldu.

YANGINDAN ETKİLENEN ALANLAR KORUNDU

Öte yangından etkilenen alanlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Anayasanın 169. maddesi kapsamında ağaçlandırıldı. Bu alanların tarımsal faaliyet, yerleşim gibi başka bir amaç için kullanılması engellenerek, güvence altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü, Helikopter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN YANGIN SÖNDÜRME ATAĞI - Son Dakika

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