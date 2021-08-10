Üye Girişi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığı iddiası - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığı iddiası

10.08.2021 16:11
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığı iddiası, System.String[]

Sabah yazarı Dilek Güngör, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 4 saat süren siber saldırıya uğradığını ve Bakanlığın çok önemli verileri hedef alındığını öne sürmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Temmuz saat 01.00 sıralarında Bakanlığın domainlerine siber saldırı yapıldığını doğruladı.

Sabah yazarı Dilek Güngör, söz konusu saldırıyla ilgili yetkili makamlarla yaptığı görüşmeyi ''Yangından sonra siber saldırı'' başlığı altında köşesinde paylaştı. Güngör, ''Tarım ve Orman Bakanlığı'nı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi'ni, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu aradım, ilgilerle konuştum. Gece yarısı gerçekleşen ve 4 saat süren siber saldırıda bakanlığın çok önemli verileri hedef alınmış… Çiftçi Kayıt Sistemi'nden Türkiye'deki hayvancılık varlığına, bitkisel üretim verilerine kadar her şey" ifadelerine yer verdiği yazısında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığını öne sürmüştü.

BAKANLIK İDDİALARI DOĞRULADI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Temmuz saat 01.00 sıralarında Bakanlığın domainlerine siber saldırı yapıldığını açıkladı. Açıklamada "Bilindiği üzere hacker grupları tarafından kamu kurumları ve özel sektörün bilişim sistemleri sürekli hedef alınmaktadır. 31.07.2021 tarihinde gece 01.00 sıralarında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın domainlerinden birinde bulunan bazı sunucular siber saldırıya uğramış ve kullanılmaması için şifrelenmiştir. Bakanlığımızca sabah erken saatlerde bu durum fark edilmiş, sistem şifreleme protokolleri devreye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkileri ile koordineli olarak bir çalışma başlatılmış, gerekli tedbirler alınmıştır. Bu saldırıda Bakanlığımızın bir kısım sunucuları hedef alındığı için öncelikle tüm sistemin güvenliği kontrol altına alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

''3 AYRI YEDEKLEME SİSTEMİ MEVCUTTUR''

Yapılan siber saldırıda Bakanlığın ana domainlerinin etkilenmediği belirtilerek "Bu yapılan siber saldırıda Bakanlığımızın ana domainde olan sunucular etkilenmemiş olup Bakanlığımızda 3 ayrı yedekleme sistemi mevcuttur. Bu yedekleme sistemleri Bakanlığımızda ve özel bir veri merkezinde saklanmaktadır. Bakanlığımızca etkilenen sunucular ve yedekler kriminal bir inceleme için koruma altına alınmış olup elimizde bulunan diğer sistemler üzerine yeniden yazımlar ve veri tabanı kurulmuştur" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

VERİ KAYBININ OLMADIĞI BELİRTİLDİ

"Sistemlere ilk müdahale eden profesyonel ekip sistemleri koruma altına alıp internet bağlantılarını kestiği ve sunuculara hiçbir suretle müdahale edilmediği için kişilerin ne istediği ile ilgilenilmemiş ve doğrudan Bakanlığımız yedek sistemlerinin ayağa kaldırılması yoluna gidilmiştir. Sistemler, kurum dışındaki yedeklerden veri kaybı olmadan ayağa kaldırılmıştır. Konu adli makamlara iletilmiş olup gerekli inceleme başlatılmıştır."

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığı iddiası

Tarım ve Orman Bakanı, Siber Saldırı, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Teknoloji Tarım ve Orman Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığı iddiası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eda Nur'un 22:06 Eda Nur'un "Bana tecavüz etti" dediği şüphelinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen'den esprili yanıt: Yanlış yazmışlar, aylık alacağım 21:51 Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen'den esprili yanıt: Yanlış yazmışlar, aylık alacağım Bir Türk daha Barcelona'da! Katalan devi, Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı 21:37 Bir Türk daha Barcelona'da! Katalan devi, Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı
Ece Üner, büyük eleştiri alan program tanıtımındaki çığlığa açıklık getirdi: Emine Bulut'un kızına ait değil 20:58 Ece Üner, büyük eleştiri alan program tanıtımındaki çığlığa açıklık getirdi: Emine Bulut'un kızına ait değil Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları 20:16 Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 20:13 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı
200 milyon TL'lik karşılıksız çek verip kaçtı! 19:39 200 milyon TL'lik karşılıksız çek verip kaçtı! "Tosuncuk'tan sonra en büyük vurgun" diyen mağdurlar mahkemenin yolunu tuttu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu 19:00 Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!         
22:13
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi         
21:56
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eda Nur'un intiharıyla ilgili adli kontrole itiraz etti, diğer şahıs için yakalama istedi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eda Nur'un intiharıyla ilgili adli kontrole itiraz etti, diğer şahıs için yakalama istedi         
21:42
"CHP'lileri asmak şart" diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı         
21:37
Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi         
20:41
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti         
20:09
Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü         
19:33
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü         
17:32
Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın         
17:28
Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar         
16:40
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın         
15:18
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 23:02:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement