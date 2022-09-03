Orman yangınlarında büyük düşüş - Son Dakika
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Orman yangınlarında büyük düşüş

03.09.2022 11:29
Orman yangınlarında büyük düşüş

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce alınan önemler ile bu yılın ilk 8 ayında orman yangını sayısında ve yanan alan miktarında büyük düşüş yaşandı.

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce alınan önemler ile bu yılın ilk 8 ayında orman yangını sayısında ve yanan alan miktarında büyük düşüş yaşandı. Geçen yıl aynı dönemde 2 bin 164 orman yangınında 138 bin 470 hektar alan yanarken, bu yıl 8 ayda bin 445 orman yangını çıktı ve toplam 8 bin 642 hektar alan kül oldu. Yanan alan sayısının düşmesinde hava gücünün artırılması önemli rol oynarken, yangınlarda hava unsurları 13 bin 325 sorti yaparak, 43 bin 128 ton su attı.

Türkiye, geçen yıl tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele etti. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayan ve Türkiye'nin birçok şehrine yayılan orman yangınları, 12 Ağustos itibarıyla Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangının da söndürülmesi ile tamamen söndürüldü. Çoğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 53 ilde çıkan toplam 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetti. Yangınlara 15 yangın söndürme uçağı, 62 helikopter, 9 insansız hava aracı, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 450 iş makinesi ve 5 bin 250 personel ile müdahale edildi.

ÖNLEMLER ARTIRILDIOrman Genel Müdürlüğü, 2022 yılında orman yangınlarına karşı önlemlerini artırdı; çalıştaylar düzenlendi, koordinasyon toplantıları, eğitim çalışmaları yapıldı, eylem planları hazırlandı. Ayrıca altyapı tesisleri güçlendirilirken, gönüllü sayısı artırıldı. Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınları ile mücadele kapsamında hava ve kara gücünü de artırdı. 2022 yılı kara gücü; 21 bin personel, 1350 arazöz, 692 iş makinesi ve 2 bin 270 ilk müdahale aracından oluşturuldu. Bunlara ek olarak Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 185 dozer, 12 su tankeri, 25 greyder, 1913 ekskavatör, 299 treyler rezerv güç de ihtiyaç durumunda devreye girdi. Geçen yıl 39 helikopter, 3 uçak, 4 insansız hava aracından oluşan hava gücü ise bu yıl 20 uçak, 55 su atar helikopter, 8 insansız hava aracı olarak oluşturuldu.YANGIN SAYISI VE YANAN ALAN MİKTARI AZALDIAlınan önlemler sonuç verdi ve yılın ilk 8 ayında orman yangını sayısında ve yanan alan miktarında önemli düşüş yaşandı. Geçen yıl ilk 8 ayda 2 bin 164 orman yangını çıkarken, 138 bin 470 hektar alan kül oldu. Bu yıl aynı dönemde ise 1445 orman yangını çıktı ve toplam 8 bin 642 hektar alan yandı. Geçen yıl yangın başına 69,61 hektar alan zarar görürken, bu yıl yangın başına 6,72 hektar alan yandı. Yanan alan sayısının düşmesinde kara gücü ile birlikte özellikle hava gücünün artırılması önemli rol oynadı. Yangınlarda hava unsurları 13 bin 325 sorti yaparak, 43 bin 128 ton su attı.

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Kaynak: DHA

Orman Genel Müdürlüğü, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman yangınlarında büyük düşüş - Son Dakika

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