Adana ve Osmaniye'de orman köylülerine 21 milyon TL kredi sağlandı - Son Dakika
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Adana ve Osmaniye'de orman köylülerine 21 milyon TL kredi sağlandı

12.09.2022 16:10
Adana ve Osmaniye'de orman köylülerine 21 milyon TL kredi sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi Başkanlığı tarafından Adana ve Osmaniye'de orman köylülerine bu yıl ağustos ayı itibarıyla 21 milyon TL kredi desteği sağlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi Başkanlığı tarafından Adana ve Osmaniye'de orman köylülerine bu yıl ağustos ayı itibarıyla 21 milyon TL kredi desteği sağlandığı bildirildi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi kapsamında 2022 yılı ağustos ayı itibarıyla iki ilde 78 farklı orman köyünde 389 aileye toplam 21 milyon TL kredi desteği sağladı.

Ödenen kredilerin yüzde 20'si hibe olarak yapıldı, geri ödemeler ise faizsiz olarak gerçekleşecek. Yıl sonuna kadar çeşitli desteklerle bu rakamın 26 milyon TL'yi aşması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, orman köylüsüne yapılan desteklerle üretim çalışmalarında iş gücü kolaylığı ve üretimin kısa sürede tamamlanmasının sağlanacağını belirtti.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana ve Osmaniye'de orman köylülerine 21 milyon TL kredi sağlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana ve Osmaniye'de orman köylülerine 21 milyon TL kredi sağlandı - Son Dakika
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