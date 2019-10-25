Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selam
Son Dakika Genel Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selam

Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selam

53 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selamANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selam

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi. Bakan Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı video da, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Türkiye'nin 81 şehrinden personeller Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selam

Barış Pınarı Harekatı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:37 Kaynak: İHA
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