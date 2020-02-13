Tarım ve Orman Bakanlığı pilot ve makinist alacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı pilot ve makinist alacak - Son Dakika Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı pilot ve makinist alacak

26 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) sözleşmeli birer pilot ve uçak bakım kontrol makinisti alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı pilot ve makinist alacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) sözleşmeli birer pilot ve uçak bakım kontrol makinisti alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 1 pilot ve 1 makinist alımı için başvurular OGM Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

Söz konusu başvurular 17 Şubat saat 09.00'dan 21 Şubat saat 16.00'ya kadar gerçekleştirilebilecek. Başvuruda bulunan adaylardan, ön değerlendirme sonucunda mülakata girmeye hak kazananlar www.ogm.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Mülakat ise 2 Mart saat 10.00'da OGM'de yapılacak.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:30 Kaynak: AA
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