Tarım ve Orman Bakanlığı, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında Aşılama Protokolü imzalandı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında Aşılama Protokolü imzalandı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulanması Protokolü imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, TBB, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında 'Hayvan Hastalık ve Zararları ile Mücadele Projesi' kapsamında Bakanlık tarafından aşı bedeli alınarak uygulanan programlı aşılar ile tüm programlı aşıların uygulama ücretlerinin yetiştiriciler adına gönüllü belediyeler tarafından karşılanmasını ve aşılamada kullanılacak malzemelerin temin edilmesini kapsayan Ücretsiz Aşı Teminini ve Uygulanması Protokolü imzalandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nde imzalanan protokolü Tarım ve Orman Bakanlığı adına Bakan Bekir Pakdemirli, Gaziantep Valiliği adına Vali Davut Gül, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına ise Başkan Fatma Şahin imzaladı.

"194 bin büyükbaş ve 700 bin küçükbaş hayvanın tamamı aşılama kapsamına alınacak"

Protokole katılarak bir konuşma gerçekleştiren Pakdemirli, imzalanan protokol hakkında çeşitli bilgiler paylaştı. 194 bin büyükbaş, 700 bin küçükbaş ve 5 bin kedi ile köpeğin aşılama kapsamına alınacağını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Söz konusu protokol kapsamında; Şap ve Koyun Keçi Çiçek aşılarının bedeli ile diğer tüm aşıların uygulama ücretleri ve aşılama çalışmaları için gerekli malzemeler, Büyükşehir Belediyesince karşılanacak ve yaklaşık maliyet 2 milyon lira maliyeti olacak. Gaziantep ilinde, 2022 yılı boyunca Bakanlığımız TÜRKVET Kayıt Sistemine kayıtlı olan yaklaşık 194 bin büyükbaş ve 700 bin küçükbaş hayvanın tamamı ve yaklaşık 5 bin kedi köpek aşılama kapsamına alınacaktır. Protokol çerçevesinde Bakanlığımızca, büyükbaş hayvanlara Brusella (S-19), Nodüler Eksantem (LSD), küçükbaş hayvanlara Brusella ve Koyun Keçi Vebası aşıları ücretsiz temin edilecektir. Uygulamalar İl/ İlçe Müdürlüklerimizde görevli, yaklaşık 120 Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık personelimiz tarafından yapılacaktır. Ulaşımda kullanılacak araçlar İl/İlçe müdürlüklerimizce sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"Ödemeleri gereken 2 milyon 390 bin lira da ceplerinde kalmış olacak"

Gaziantepli yetiştiricilerin hayvanlarına belirli aşıların yapılarak ödemeleri gereken 2 milyon 390 bin liranın ceplerinde kalacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Aşılamadan doğacak Anaflaktik şok sonucu ölüm ve atıkların tazminatı da Bakanlığımızca ödenir olacak. Böylece; 2022 yılında Gaziantepli yetiştiricilerimizin hayvanlarına Şap,/9 Brusella S-19, Brusella REV-1, LSD, PPR, Koyun Keçi Çiçek ve Kuduz aşıları yapılarak ve ödemeleri gereken 2 milyon 390 bin lira da ceplerinde kalmış olacak. Tabi bu uygulamayı sadece Gaziantep özelinde değil, tüm ülke sathına yaymak için Türkiye Belediyeler Birliği ile de Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı Kapsamında Ücretsiz Aşı Temini ve Uygulanması Protokolünü imzalıyor olacağız. Her iki protokolünde ülke hayvancılığına önemli katkılar sunacağına inancım tam" cümlelerine yer verdi.

"Hayvanların büyükbaş, küçükbaş, kedi-köpek herkesin aşılanması gerekiyor"

Hayvanların aşılanmasının bir maliyeti olduğunu ve çiftçinin üzerindeki yükü hafifletmek için aşıların hepsini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak aldıklarını söyleyen Başkan Şahin, "Hayvanların büyükbaş, küçükbaş, kedi-köpek herkesin aşılanması gerekiyor. Koruyucu, önleyici tedbir olarak da hepimiz korona virüsten korunmak için aşılandık. Hayvanlarımızın da aşılanması gerekiyor. Bunun bir maliyeti var. Çiftçimizin üzerindeki yükü hafifletmek için bu aşıların hepsini Büyükşehir olarak biz alıyoruz. Bu protokolde de sizin talimatınızla, hekimlerimiz, veterinerlerimiz, sağlık çalışanlarımızın hepsi bizimle birlikte bir model oluşturdular" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül'de bir konuşma gerçekleştirerek protokolde emeği geçenlere teşekkür etti.

İmza protokolüne Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Bakanlığın birçok bürokratı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin pek çok daire başkanı katıldı.