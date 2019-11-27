Tarım ve Orman Bakanlığı "ürün bazlı" gıda denetimi unlu mamuller ile devam etti

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz:

"2019 yılında 70 bin denetim gerçekleştirdik"

"Almış olduğumuz 3 bin 700 civarındaki numuneden 300'e yakını olumsuz sonuçlandı"

"Numunelerde uygunsuzluk çıkması halinde doğrudan işletmeye 22 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanıyor"

"Bazı işletmelerde temizlik konusunda, ürünlerin etiketlenmesi konusunda eksiklikler tespit ediyoruz"

ANKARA - Türkiye genelinde 81 ilde başlatılan "Ürün Bazlı" gıda denetimi unlu mamuller ile devam etti.

Başkent'te, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz tarafından yapılan denetlemelerde bazı iş yerleri hijyen konusunda sınıfta kalırken, denetimlerden geçemeyen firmalara cezai yaptırımlar uygulanacak. 2019 yılı içerisinde 70 bin denetim yaptıklarını vurgulayan Korkmaz, "Almış olduğumuz 3 bin 700 civarındaki numuneden 300'e yakını olumsuz sonuçlandı ve gerekli idari yaptırımlar uygulandı" dedi.

"2019 yılında 70 bin denetim gerçekleştirdik"

Bakanlık talimatıyla unlu mamullere yönelik denetlemeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, "Fırınlar, pastaneler ve simit üreticilerinin tamamında denetimler yapılıyor. Denetimlerde öncelik olarak üretim yapılan yerlerin hijyen koşulları, çalışanların hijyen belgeleri var mı yok mu, kullanılan malzemeler nereden nerelerden temin edildiği, malzemeler içerisine herhangi bir katkı maddesinin katılıp katılmadığı denetleniyor. 2019 yılı içerisinde Ankara genelinde 70 bin civarında denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler içerisinde bin civarında uygunsuzluk tespit ettik. Bu işletmelere 6 milyon civarında idari para cezası uygulandı. Almış olduğumuz 3 bin 700 civarındaki numuneden 300'e yakını olumsuz sonuçlandı. Bunlarda gerekli idari yaptırımlar uygulandı. Gerek tüketicinin bize ulaştırdığı gerekse ALO 174 şikayet hattımızdan gelen bildirimler öncelikli olarak değerlendirilmekte. Ekiplerimiz 7/24 görevleri başındalar" ifadelerini kullandı.

"Numunelerde uygunsuzluk çıkması halinde doğrudan işletmeye 22 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanıyor"

Denetimler sonucu işyerlerine eksiklerin giderilmesi için süre tanıdıklarını beliren Korkmaz, "Öncelikli olarak işletmelerde gördüğümüz eksikliklerle ilgili, halk sağlığını doğrudan tehdit eden bir durum yoksa eksiklerini gidermesi için makul bir süre verilir. Ardından tekrar denetime gidilerek eksikler giderilmediyse o işletmeye idari para cezası uygulanır. Ancak alınan numunelerde uygunsuzluk çıkması halinde doğrudan işletmeye 22 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanıyor" diye konuştu.

"Bazı işletmelerde temizlik konusunda, ürünlerin etiketlenmesi konusunda eksiklikler tespit ediyoruz"

Denetleme sırasında ki izlenimlerini paylaşan Korkmaz, "İşletmeler genel anlamda gıda kanunu çerçevesinde denetlendiği için, hijyen kurallarına bir uygunluk var. Ancak zaman zaman bazı işletmelerde temizlik konusunda, ürünlerin etiketlenmesi konusunda eksiklikler tespit ediyoruz. Bu eksikliklerin giderilmesi için işletmeye süre veriyoruz. Giderilmemesi halinde para cezalarını uyguluyoruz. Ama denetim sırasında halk sağlığına yönelik ciddi bir risk varsa doğrudan para cezası uygulanıyor" şeklinde konuşarak açıklamasını sonlandırdı.