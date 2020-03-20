Tarım ve Orman Bakanlığı yemekhanesinde kumanya dönemi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı yemekhanesinde kumanya dönemi

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bakanlık yemekhanesinde personele, kumanya dağıtmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yemekhanesinde kumanya dönemi, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bakanlık yemekhanesinde personele, kumanya dağıtmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya, "Misafirhane ve sosyal tesislerden yararlanan çalışan ya da hizmet alan tüm vatandaşları misafir olarak görüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerini arttırıyor. Bu kapsamda bakanlık, personelin yemekhanesinde kumanya sistemine geçti. Yemekhane personelleri, kumanyaları, maske ve eldiven takarak dağıttı.

'TÜM MİSAFİRLERİMİZİN SAĞLIĞINI BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ TUTUYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya, misafirhane ve sosyal tesislerden yararlanan çalışan ya da hizmet alan tüm vatandaşları misafir olarak gördüklerini söyledi. Bakanlık olarak, toplu tüketim yerlerinde ve yine gıda işletmelerinin tamamında, hijyen kurallarının tamamına sıkı sıkıya bağlı kalınması yönünde uyarılarda bulunduklarını, bunun takipçisi olmaya devam ettiklerini anlattı. Sarıkaya, "Bu minvalde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak servisler ve personel hizmet araçlarımız dahil olmak üzere tüm hizmet binalarımızda belirli periyotlarla dezenfekten işlemlerini sürdürüyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla tüm misafirlerimizin sağlığını birinci önceliğimiz olarak tutuyoruz. Bu doğrultuda sayın bakanımızın talimatlarıyla bakanlığımızda hizmet alan çalışma arkadaşlarımıza ya da vatandaşlarımıza kumanya şeklinde yemek vermeye başladık. Bu uygulamayla da diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarına örnek teşkil etmeyi amaçladık" dedi.

'DÜNYADA PANDEMİ SINIFLANDIRMASI KALKANA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'

Sarıkaya ayrıca, koronavirüs salgınından önce günlük ortalama 3 bin personele yemek hizmeti verdiklerini belirterek, "Bu virüsle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgeleri doğrultusunda, kronik rahatsızlığı olan çalışanlarımızın izinli sayılmasıyla, bu sayı günlük ortalama bin 500 ila 2 bin kişi arasında değişmektedir. Kumanya hizmeti verirken, belli mesafede durarak çalışanlarımızın ve hizmet alan vatandaşlarımızın tamamının sağlığını öncelikli tutmaktayız. Bunu tüm dünyada pandemi sınıflandırması kalkana kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yemekhaneye gelen çalışanlardan detaylar

-Genel detaylar

-Yemekhanede kumanya dağıtılırken görüntüler

-Daire Başkanı Sarıkaya'nın açıklaması

-Yemekhanenin dezenfekte edilmesi

Haber: Kaan ULU- Kamera: Muhammed BAYRAM/ANKARA,


Sarıkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:54 Kaynak: DHA

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