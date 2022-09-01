Bakanlıktan su ürünleri denetimi; 44 balıkçı gemisine el konuldu - Son Dakika
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Bakanlıktan su ürünleri denetimi; 44 balıkçı gemisine el konuldu

01.09.2022 15:18
Bakanlıktan su ürünleri denetimi; 44 balıkçı gemisine el konuldu

TARIM ve Orman Bakanlığınca, 15 Nisan-31 Ağustos tarihlerindeki su ürünleri denetimlerinde 5 milyon 209 bin 914 TL idari para cezası uygulandı, 162 ton ürün ve 44 balıkçı gemisine el konuldu.

TARIM ve Orman Bakanlığınca, 15 Nisan-31 Ağustos tarihlerindeki su ürünleri denetimlerinde 5 milyon 209 bin 914 TL idari para cezası uygulandı, 162 ton ürün ve 44 balıkçı gemisine el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğal kaynaklarımız sonsuz değil. Denizlerimizdeki ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarımızı ve ekosistemi hep birlikte korumalıyız. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında denetimlerimiz av yasağı döneminde olduğu gibi av sezonu boyunca da kararlılıkla devam edecek" dedi.

Ayrıca Bakan Kirişci'nin paylaştığı tabloya göre; 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında bakanlık tarafından 47 bin 929 denetim yapıldı, 1473 aykırı durum tespit edildi. Bu kapsamda 5 milyon 209 bin 914 TL idari para cezası uygulandı, 162 ton su ürünü, 44 balıkçı gemisi ve 932 muhtelif ağ ve av aracına el konuldu.

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Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlıktan su ürünleri denetimi; 44 balıkçı gemisine el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakanlıktan su ürünleri denetimi; 44 balıkçı gemisine el konuldu - Son Dakika
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