Tarım ve Orman Bakanlığından Akşener'e Gelibolu yangını yanıtı Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığından Akşener'e Gelibolu yangını yanıtı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, pazar günü başlayan Gelibolu Yarımadası'ndaki yangınların tespiti ve söndürme faaliyetlerinde insansız hava aracı (İHA), uçak, helikopter, termal drone dahil teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, pazar günü başlayan Gelibolu Yarımadası'ndaki yangınların tespiti ve söndürme faaliyetlerinde insansız hava aracı (İHA), uçak, helikopter, termal drone dahil teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığını bildirdi.

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Bakanlık, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, pazartesi Gelibolu Yarımadası Pazarlı köyü civarında çıkan yangında "uçak kullanılmadığı ve etkin mücadele yapılmadığı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yangının Orman Genel Müdürlüğünün etkin mücadelesiyle 19 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alındığı, sonrasında soğutma çalışmalarına başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu 19 saatlik süreçte bizzat Bakanımız tarafından yangının seyri, yapılan çalışmalar ve alınan önlemler, detaylı olarak kamuoyuna aktarılmış ve halkımız bilgilendirilmiştir. Hal böyleyken Akşener, süreci takip edememiş ya da doğru bilgilendirilmemiş olsa gerek ki 7 Temmuz'da TBMM Parti Grup Toplantısı'nda Gelibolu yangınında 'uçak kullanılmadığı ve etkin mücadele yapılmadığını' ileri sürmüştür. Sayın Akşener, grup toplantısı öncesi konuya ilişkin bizlerden bilgi talep etseydi, bir kez de kendisini, kaç helikopter, kaç uçakla yangına müdahalede bulunulduğuna, tüm teknolojik imkanların nasıl seferber edilerek sonuç alındığına yönelik bilgilendirebilirdik. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Orman Genel Müdürlüğümüzün, yangınların tespiti ve söndürme faaliyetlerinde İHA'lardan uçaklara, helikopterlere, termal dronlara kadar, teknolojinin tüm imkanlarını kullanmış olduğunu iletmek isteriz."

"Can kaybının önüne geçilmiş olması ortaya konan yoğun çabanın sonucudur"

Yangın söndürme çalışmalarında ilk müdahalenin 10 dakika içinde başlandığına işaret edilen açıklamada, yangında ilk kez İHA ve termal dronlar, 12 ton su atma kapasitesine sahip amfibi uçaklar, 15 ton su atma kapasitesine sahip Mİ26 tipi helikopterlerin etkin olarak kullanıldığı belirtildi.

Gelibolu yangınına 2 idari helikopter, 20 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibi uçak, 118 arazöz, 15 dozer, 43 teknik personel, 472 yangın söndürme ekibi, 20 belediye itfaiyesi ve 5 farklı kurumlara ait iş makineleriyle müdahalede bulunulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelibolu yangının 19 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alınmasıyla etki alanı ve kurtarılan alanın büyüklüğü, 3 köyün kurtarılması, can kaybının önüne geçilmiş olması, ortaya konan yoğun çaba ve çalışmaların, etkin kullanılan teknolojik imkanların sonucudur. Bütün bu gerçeklerle beraber, özellikle de hoşgörü, saygı gibi değerlerin özellikle vurgulandığı milletimizin meclisinde bir siyasi liderin kürsüden, devletin bakanına yönelik kullandığı dilin siyasi etiğe sığmadığını da üzülerek belirtmek isteriz."

Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığından Akşener'e Gelibolu yangını yanıtı Açıklaması - Son Dakika
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