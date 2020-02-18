Tarım ve Orman Bakanlığından belge ve izinlerde elektronik başvuru kolaylığı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığından belge ve izinlerde elektronik başvuru kolaylığı - Son Dakika Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığından belge ve izinlerde elektronik başvuru kolaylığı

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli alanlarda başvuru ve izinlerin elektronik ortamdan alınabilmesine imkan sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığından belge ve izinlerde elektronik başvuru kolaylığı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli alanlarda başvuru ve izinlerin elektronik ortamdan alınabilmesine imkan sağladı.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliklerine göre, bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü teknik maddesi imalatı, tahıl tohum sertifikasyonu, yem bitkileri ve yemeklik tane baklagil tohumluğu beyannameleri, yurt içinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakilleri ve zirai mücadele alet ve makinesi imalatı için gerekli başvuru ve belge teslimi, ilgili kuruluşlara elektronik ortamdan da yapılabilecek.

Ayrıca, canlı hayvan ticareti yapan satıcılar çalışma izni için, hayvan satış yeri kurmak isteyenler de bu amaçla gerekli belgelerle elektronik ortamdan müracaatını yapabilecek. Ev ve süs hayvanlarının üretim, satış barınma ve eğitimi amacıyla iş yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler de ilgili belgelerini elektronik ortamdan iletebilecek.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:50 Kaynak: AA
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