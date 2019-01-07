Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından 'hileli kıyma' iddiasına inceleme

Tarım ve Orman Bakanlığından 'hileli kıyma' iddiasına inceleme

1 saat önce

Bakanlık, bazı basın yayın organlarında yer alan "hileli kıyma" iddiaları üzerine haberlere konu edilen satış noktalarındaki ürünlerde inceleme başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığından 'hileli kıyma' iddiasına inceleme, System.String[]
Bakanlık, bazı basın yayın organlarında yer alan "hileli kıyma" iddiaları üzerine haberlere konu edilen satış noktalarındaki ürünlerde inceleme başlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:30 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi Bakanlık Duyurdu! Bunları Yapanın 700 Lirası Cebinde Kalacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 22:18:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından 'hileli kıyma' iddiasına inceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]