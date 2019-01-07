Tarım ve Orman Bakanlığından 'hileli kıyma' iddiasına inceleme
1 saat önce
Bakanlık, bazı basın yayın organlarında yer alan "hileli kıyma" iddiaları üzerine haberlere konu edilen satış noktalarındaki ürünlerde inceleme başlattı.
Bakanlık, bazı basın yayın organlarında yer alan "hileli kıyma" iddiaları üzerine haberlere konu edilen satış noktalarındaki ürünlerde inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:30
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