İzmir ve Bolu'daki orman yangınlarında son durum

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'in Menderes ilçesinde ve Bolu'nunn Gerede ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını ise kontrol altına alındı.

İZMİR

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırıldı.

9 UÇAK VE 20 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Yangın söndürme çalışmalarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personelin katıldığı öğrenildi.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği, güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkisindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi. Denizden ve Tahtalı Barajı'ndan su alan uçak ve helikopterler, yangın için kısa aralıklarla görev yapabiliyor.

YANGININ İLERLEME HIZI YAVAŞLADI

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alev ve dumanların azaldığı, yangının ilerleme hızının da yavaşladığı gözleniyor. Hava kararmadan kontrol altına alınmaya çalışılan yangın için 3 gece görüş özelliği olan helikopterin de göreve aralıksız devam ettiği ifade edildi.

BOLU

Bolu'nun Gerede ilçesi Gerede- Ankara yolu Afşar Yaylası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine, Bolu'dan ve bölge illerden orman işletme müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Yangına, Valiliğin koordinasyonunda helikopterler, arazözler, iş makineleri, su ikmal araçları, ilk müdahale araçları ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Yangını kısmen kontrol altına alan ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

VALİ KILIÇ VE BAKAN YARDIMCI TİRYAKİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Bölgeye gelen Vali Erkan Kılıç ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Vali Kılıç, gazetecilere, Gerede ilçesinin Afşar Yaylası mevkisinde öğle saatlerinde çıkan yangına, bölge illerden orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü personelinin müdahale ettiğini söyledi.

40 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ

Yangın söndürme çalışmalarına helikopterlerin de destek verdiğini aktaran Kılıç, "Hemen yakınımızda bir yangın söndürme göleti var. O göletten de su alarak yangına müdahale ediliyor. Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı denilebilir. İnşallah kısa süre içerisinde yangını söndürmeye çalışacağız." diye konuştu. Vali Kılıç, yangından yaklaşık 40 hektar alanın etkilendiğinin düşünüldüğünü kaydetti.