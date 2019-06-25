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Tarım ve Orman Bakanlığından 'karaçam ağaçları' açıklaması

34 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurtkemeri bölgesindeki karaçam ağaçlarının yenilenme amacıyla kaldırıldığını ve yerlerine yeni fidanların ekileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığından 'karaçam ağaçları' açıklaması, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurtkemeri bölgesindeki karaçam ağaçlarının yenilenme amacıyla kaldırıldığını ve yerlerine yeni fidanların ekileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına karaçam ormanlarında bulunan karaçam ağaçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, karaçam ağaçlarının yenilenme ihtiyacının tespit edildiği belirtilerek, "Bahçeköy Orman işletme Müdürlüğüne bağlı Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği 119 Nolu Bölmesinde geçmiş yıllarda oluşturulmuş olan karaçam ormanlarının 'büyümelerinin durmuş olması, çeşitli zararlıların etkilerine maruz kalmaları ve yetişme ortamına yeterli uyumu sağlayamamaları' gibi nedenlerle yeni fidanlarla ormanın yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle mevcut karaçam ağaçlarının sahadan kaldırılarak, yeni fidan dikimi ve ağaçlandırma yapmak amacıyla arazinin hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. 2019 Kasım- Aralık aylarında 8 bin 300 adet fidan alana dikilecektir. Söz konusu çalışma idaremizin gözetim ve denetimi altında, ormancılık teknik icaplarına göre yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu bölgenin başka amaçla kullanılmasının mümkün olmadığının belirtildiği açıklamada, "Bu sahaların başka bir amaçla kullanılması asla söz konusu olmayıp, ormanın devamlılığını sağlamak maksadıyla yapılan bir ormancılık faaliyetinden ibarettir" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
Bahçeköy, Söz, Güncel
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