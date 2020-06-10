Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çiftçilerin yeterince desteklenmediği" yönündeki iddialarının gerçeklik taşımadığı belirtilerek, tarımsal desteklerde 2020'de yaklaşık 22 milyar lirayla rekora imza atıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çiftçilerin yeterince desteklenmediği" yönündeki iddialarının gerçeklik taşımadığı belirtilerek, tarımsal desteklerde 2020'de yaklaşık 22 milyar lirayla rekora imza atıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin TBMM Grup Toplantısında, "çiftçilerin yeterince desteklenmediği, borçlarını ödeyemediği ve kredi borçlarının ertelenmediği" yönünde asılsız iddialarda bulunduğu, bu nedenle gerçek verilere dayalı bilgilendirmelere yer verildiği kaydedildi.

Bu çerçevede, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının hiçbir gerçeklik taşımadığının altı çizilen açıklamada, sadece 2020'de verilen tarımsal desteklerdeki tarihi rekorun, 2002'den bu yana izlenen yapıcı politikanın bir sonucu olduğu vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere verdiği destekte 2002'ye göre 8 kat artış sağlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarımsal desteklerde 2020'de, geçen yıla göre yüzde 36,7 artışla yaklaşık 22 milyar lira ile tarihi bir rekora imza atıldı. Bakanlığın 2020 bütçesinin yüzde 54,5'i de tarımsal desteklere ayrıldı. Son 18 yılda, pek çok yeni ve etkin destekleme politikaları geliştiren Tarım ve Orman Bakanlığı ilk kez bu dönemde, 'Dane Zeytin Desteği' gibi, üreticileri birçok yeni destekle tanıştırdı. 2019'da, 12 yeni destek ve 32 destek birim fiyatında da artış sağlanarak, çiftçimizin yanında ve üretici dostu olduğumuz ortaya konuldu."

Tarım orman sektörünün, 2018'i yüzde 1,9'luk, 2019'u da yüzde 3,3'lük büyümeyle tamamladığı hatırlatılan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sektör 2020 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 3 büyüdü. Son 18 yıldaki ortalama büyümesi ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Hollanda, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkesini geride bırakan ülkemiz, 48,5 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider ülke oldu. Tarım orman sektörü, 2018 yılında GSYH'ye yüzde 6,2'lik, 2019 yılında yüzde 6,4 ve 2020 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2,8'lik bir katkı yaparak ülke ekonomisine de güçlü bir destek sağladı. Yine 2002 yılında tarımsal hasılamız 37 milyar lira iken, 7,5 kat artarak 2019 yılında 275 milyar liraya yükseldi."

Tarım sektörüne 2003-2020 yıllarında toplamda reel olarak 310 milyar liralık destekleme yapıldığı ve 196 ülkeye, 1690 tarımsal ürün ihraç edildiği belirtilen açıklamada, 18 milyar dolar tarımsal ihracat ve 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası sağlandığı aktarıldı.

Pandemi sürecinde çiftçi borçları faizsiz ertelendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çiftçilerin, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan hazine destekli kredi geri ödemelerinin faizsiz 6 ay ertelendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"22 milyar lira desteklemenin 13 milyar liralık ödemesi üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Böylece ilk 5 ayda desteklerin yüzde 60'ı ödenmiş oldu. Ayrıca 2019 yılında açıklanan alım fiyatlarıyla da her daim çiftçimizin yanında olduğumuzu ispat ettik.

2020 yılı üretim dönemi için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmeklik buğday alım fiyatı, ton başına 1350 liradan 1650 liraya, arpa alım fiyatı ton başına 1100 liradan 1275 liraya çıkarıldı. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ton başına bakliyat alım fiyatları da kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirlendi. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira olarak açıklandı."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 03:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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