Tarım ve Orman Bakanlığından Kırklareli'ne 7 milyon liralık destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığından Kırklareli'ne 7 milyon liralık destek - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığından Kırklareli'ne 7 milyon liralık destek

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tarım ve Orman Bakanlığınca kentte uygulanacak 14 projeye 7 milyon liralık destek verileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından Kırklareli'ne 7 milyon liralık destek, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tarım ve Orman Bakanlığınca kentte uygulanacak 14 projeye 7 milyon liralık destek verileceğini bildirdi.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 14 projenin onaylandığını belirtti.

Bu tür desteklerin önemli olduğunu ifade ede Bilgin açıklamasında, "13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızın değerlendirmeleri sonucunda ilimize 7 milyon liralık hibe desteği verilecek." ifadelerini kullandı.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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