Tarım ve Orman Bakanlığından kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibe - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığından kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibe - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığından kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibe

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında, geçen yıl 796 projeye 258 milyon lira hibe sağladıklarını belirterek, "Program kapsamında 2006-2019 yıllarında ise 11 bin 73 projeye toplamda 3 milyar lira hibe desteği verdik.

Tarım ve Orman Bakanlığından kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibe, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında, geçen yıl 796 projeye 258 milyon lira hibe sağladıklarını belirterek, "Program kapsamında 2006-2019 yıllarında ise 11 bin 73 projeye toplamda 3 milyar lira hibe desteği verdik." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini bildirdi.

Kırsal kalkınmayı, üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarına işaret eden Pakdemirli, "Kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla kırsal bölgelere yapılan yatırımları destekliyoruz. Bu yatırımların hayata geçmesiyle kırsaldan kente göçün önlenmesini, kadın ve gençlerimizin iş hayatında daha fazla yer bulmasını hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda geçen yıl Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ile 796 projeye 258 milyon lira hibe sağladık. Program kapsamında 2006-2019 yıllarında ise 11 bin 73 projeye toplamda 3 milyar lira hibe desteği verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu projelerin 5 bin 611'inin yeni tesis, 4 bin 777'sinin kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, 685'inin ise tamamlama projesi olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, verdikleri hibeler sayesinde 97 bin istihdam yaratıldığını aktardı.

Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında da 2019 yılı içinde 334,1 milyon lira kamu katkısı içeren yatırımın tamamlandığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Verilen bu katkıyla geçen yıl 1246 adet tarımsal işletme faaliyete geçti. Faaliyete geçen bu tarımsal işletmeler ile 3 bin kişiye istihdam sağlandı. IPARD kapsamında 2011-2019 yıllarında ise 3 milyar 952 milyon lira kamu katkısı içeren yatırım tamamlanarak, 13 bin 366 işletme faaliyete geçti ve 66 bin kişiye istihdam sağlandı."

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İşsiz sayısı 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu
Bakan Selçuk asgari ücret ve EYT'yle ilgili konuştu Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
18:48 Ürdünlü göstericiler İsrail'le yapılan gaz anlaşmasının iptalini istiyor - Son Dakika
18:47 Kahramanmaraş gece define ararken jandarmaya yakalandılar - Son Dakika
18:47 Ankara emniyet müdürü servet yılmaz'dan emekli olan 3 bekçiye plaket - Son Dakika
18:47 Ankara jeffrey ve beraberindeki heyet dışişleri bakanlığı'ndan çıkış yaptı - Son Dakika
18:43 Çamlıyayla yıkılan direkler nedeniyle elektriksiz kaldı - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 18:47:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakanlığından kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]