Tarım ve Orman Bakanlığından koronavirüse karşı kumanya önlemi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığından koronavirüse karşı kumanya önlemi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kurum çalışanları ve hizmet alan vatandaşlara yemeği kumanya olarak vermeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kurum çalışanları ve hizmet alan vatandaşlara yemeği kumanya olarak vermeye başladı.

Destek Hizmet Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya, konuyla ilgili Bakanlık yemekhanesinde değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'un bir solunum yolu hastalığı olduğunu ve hava damlacıklarıyla bulaştığını dile getiren Sarıkaya, taşıyıcıların hapşırması veya öksürmesiyle bu kişilerin temas ettiği yüzeylere başka insanların dokunmasıyla da virüsün yayılabildiğine dikkati çekti.

Sarıkaya, bakanlık olarak, virüsün dünyada yayılmaya başlamasıyla toplu tüketim yerlerinde ve gıda işletmelerinin tamamında hijyen kurallarına bağlı kalınması yönünde uyarılarda bulunduklarını ve bunları takip ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda kurum servisleri ve personel hizmet araçları dahil olmak üzere tüm binalarda belirli periyotlarla dezenfekte işlemi yapmayı sürdürdüklerini anlatan Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Misafirhanelerimizden ve sosyal tesislerimizden yararlanan çalışma arkadaşlarımızı ya da hizmet alan tüm vatandaşlarımızı misafir olarak görüyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile tüm misafirlerimizin sağlığını birinci önceliğimiz olarak tutuyoruz. Bu doğrultuda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla bakanlığımızdan hizmet alan çalışma arkadaşlarımıza ve hizmet alan vatandaşlarımıza kumanya şeklinde yemek vermeye başladık. Bu uygulama ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek teşkil etmeyi amaçladık."

Sarıkaya, günlük 1500-2000 çalışana kumanya hizmeti verdiklerini ve uygulamanın tüm dünyada "pandemi" kalkana kadar devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan, Kovid-19'a karşı önlem çalışmaları kapsamında yemekhane, servis ve hizmet araçları ile bina gibi toplu olarak kullanılan alanlar bakanlık tarafından belli aralıklarla dezenfekte ettiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından koronavirüse karşı kumanya önlemi

Sarıkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:35 Kaynak: AA

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