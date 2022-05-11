Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara indirimli 840 ton şeker desteği - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara indirimli 840 ton şeker desteği

11.05.2022 11:23

Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sivas'taki arıcılara, bahar aylarında arıların beslenmesinde kullanmaları için indirimli 840 ton şeker desteğinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sivas'taki arıcılara, bahar aylarında arıların beslenmesinde kullanmaları için indirimli 840 ton şeker desteğinde bulunuldu.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den (TÜRKŞEKER) temin edilen ve Sivas Arı Yetiştiricileri Birliği önüne tırlarla getirilen şekerler, 50 kilogramlık çuvalı 430 liradan üreticilere teslim edildi.

Sivas Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yahya Epsileli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere indirimli şeker verildiğini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla Sivas'ta dağıtılmak üzere 840 ton şeker tahsis edildiğini belirten Epsileli, "Bunu besleme şekeri olarak dağıtıyoruz. Şeker dediğimiz zaman bunu yanlış değerlendiriyorlar. Sivas bölgesinde şubat ayından başlayarak haziran ayının 5'ine kadar arılarımızı hem yavruya yatırmak hem de mum ördürmek için şekerle besleme yapmamız gerekiyor." dedi.

Bal akımının başladığı 5 Haziran'dan itibaren arıya şerbet verilmediğini anlatan Epsileli, şunları kaydetti:

"Şeker ile besleme, şeker ile bal yaptırma anlamında bir şey değil. Yeni dünyaya gelen bir çocuğun nasıl anne sütüne ihtiyacı varsa arılarımızın erken baharda şekere ihtiyacı var, bunu kesinlikle yedirmemiz lazım. Tarlacı diye tabir ettiğimiz arılarımızın çoğalması ve tarlalardan bol miktarda nektar taşıyabilmesi için çok arıya ihtiyacımız var."

Sivas genelinde toplam dağıtımı yapılan şeker miktarının 840 ton olduğunu belirten Epsileli, "İnşallah arıcılarımıza hayırlı olur. Şu anda 1500 civarında arıcı bu şekerden faydalanıyor. Birliğimizin 3 bin üyesi var, bunların bir bölümü pasif arıcılarımız. Daha önceden dağıttığımız arıcılarımıza şeker vermiyoruz." diye konuştu.

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara indirimli 840 ton şeker desteği
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara indirimli 840 ton şeker desteği
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara indirimli 840 ton şeker desteği
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara indirimli 840 ton şeker desteği
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara indirimli 840 ton şeker desteği
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara indirimli 840 ton şeker desteği
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara indirimli 840 ton şeker desteği
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara indirimli 840 ton şeker desteği
Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara indirimli 840 ton şeker desteği

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Bal üretimi arifesinde arıcılara şeker desteği Bal üretimi arifesinde arıcılara şeker desteği Valiz içerisinde 1 kilo 840 gram eroin ele geçirildi Valiz içerisinde 1 kilo 840 gram eroin ele geçirildi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara indirimli 840 ton şeker desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından arıcılara indirimli 840 ton şeker desteği - Son Dakika
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