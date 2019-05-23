Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından süt üreticilerine müjde

Tarım ve Orman Bakanlığından süt üreticilerine müjde

11 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığından süt üreticilerine müjde geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığından süt üreticilerine müjde, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığından süt üreticilerine müjde geldi. Şubat ve Mart ayı çiğ süt destek ödemeleri başlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılı Şubat ve Mart Ayı Çiğ Süt Destek Ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılı Şubat ve Mart ayı çiğ süt desteklemeleri kapsamında, 24 Mayıs Cuma günü yetiştiricilere verilen ödeneklerin saat 18.00'dan sonra tek seferde ödeneceği bildirildi. Bu çerçevede, 254 bin 874 yetiştiriciye 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 milyon TL destek ödenecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:12 Kaynak: İHA
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