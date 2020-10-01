Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığından üretime katkı sunan Erzurumlu kadın çiftçilere destek - Son Dakika

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığından üretime katkı sunan Erzurumlu kadın çiftçilere destek

Bir son dakika haberine göre Erzurum'da üretime katkı sunan kadın çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığınca hibe edilen süt sağım makineleri dağıtıldı.

Erzurum'da üretime katkı sunan kadın çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığınca hibe edilen süt sağım makineleri dağıtıldı.

Olur ilçesinde 10 kadın üreticiye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle, hibe edilen süt sağım makineleri verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle tarım sektörünün öneminin bir kez daha ön plana çıktığını söyledi.

Tarımın dünyada stratejik sektör olduğunun bir kez daha kanıtlandığını ifade eden Akar, bu sektörü omuzlayan ve emek verenlerin de kadın çiftçiler olduğunu belirtti.

Kadın üreticilere katkı sunmak adına hem proje destekleriyle hem de fiili katkılarla pozitif ayrım yapmaya çalıştıklarını dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Kırsalda yaşayan çiftçilerimizin hem sosyal ve ekonomik hayatta söz sahibi olabilmeleri hem de üzerlerindeki iş yükünü azaltmak adına mekanizasyon desteği sağlamaya çalışıyoruz. Erzurum'da şimdiye kadar 300 milyona yakın tarımsal destek verdik. Olur ilçemize de 4,5 milyon lira civarında şimdiye kadar tarımsal destek verdik. Olur'da 100 civarında sağım makinesi dağıttık. Bugün de 10 kadın çiftçimize tekrar dağıtıyoruz. İmkanlarımız oldukça desteklerimiz devam edecek. Özellikle son iki yılda yaklaşık 20 ton civarında yem bitkisi desteğinde bulunduk."

Olur Kaymakamı İlhan Eker de kadın çiftçilere desteklerinden dolayı ilgililere teşekkür etti.

Ardından kadınlara, tarım ve hayvancılık üzerine aldıkları eğitim kapsamında sertifikaları ile süt sağım makineleri dağıtıldı.

Süt üretiminin arttırılması ve üreticiye kolaylık amacıyla sağlanan destekten büyük mutluluk yaşadıkları gözlenen kadın çiftçiler de yetkililere teşekkür etti.

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığından üretime katkı sunan Erzurumlu kadın çiftçilere destek
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığından üretime katkı sunan Erzurumlu kadın çiftçilere destek
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığından üretime katkı sunan Erzurumlu kadın çiftçilere destek
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığından üretime katkı sunan Erzurumlu kadın çiftçilere destek

Osman Akar, Erzurum, Tarım, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığından üretime katkı sunan Erzurumlu kadın çiftçilere destek - Son Dakika

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