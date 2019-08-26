Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığının 'Fidan Dikme' etkinliğine bakanlardan destek
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Tarım ve Orman Bakanlığının 'Fidan Dikme' etkinliğine bakanlardan destek

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Kasım'da düzenleyeceği 'Fidan Dikme' etkinliğine bakanlar ve Kızılay'dan destek mesajı geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığının 'Fidan Dikme' etkinliğine bakanlardan destek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Kasım'da düzenleyeceği 'Fidan Dikme' etkinliğine bakanlar ve Kızılay'dan destek mesajı geldi.


Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen orman yangınları için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Yanan ormanların yerine yeni fidanların filizlenmesi için yapılan çalışmalar sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde 11 Kasımda 'Fidan Dikme' etkinliği düzenlenecek. Düzenlenen bu etkinliğin duyurulmasının ardından bakanlardan da etkinliğe destek mesajları geldi.


Etkinliğe destek verdiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaşımında, "Daha yeşil bir Türkiye için yurdumuzu fidanlarla donatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 11 Kasım'da düzenleyeceği fidan dikme etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise 'Fidan Dikme' etkinliğine desteğini,"Yanan her ağacın yerine yeni fidanlar boy verecek ülkemizde. Tüm dünyanın orman yangınlarıyla mücadele ettiği günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu anlamlı projesini yürekten destekliyoruz" mesajıyla belirtti.


'Fidan Dikme' etkinliğine bir destek de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Dönmez, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda "Yeniden yeşillenme, umutlarımızı yeniden yeşertme zamanı. Yeşilin her tonuyla dört mevsimi yaşama zamanı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde 11 Kasım'da düzenlenecek fidan dikimine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak biz de destek olacağız" dedi.


Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise Fidan Dikme etkinliğine 10 bin gönüllü ile destek vereceğini vurgulayarak, "Bağışlanan her bir kan için bir fidan olarak yılda 3 Milyon fidan dikiyorduk. Şimdi vites büyütüyoruz ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın kampanyasını tüm il ve ilçe Türk Kızılayı ve Genç Kızılay teşkilatlarımızdaki 10.000 gönüllü ile destekliyoruz" dedi. - ANKARA

Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:45 Kaynak: İHA
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