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Tarım ve Orman Bakanlığının üretici kadınlara yönelik eğitim seferberliğinin üçüncü durağı Eskişehir oldu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığının üretici kadınlara yönelik eğitim seferberliğinin üçüncü durağı Eskişehir oldu

09.06.2021 12:10
Tarım ve Orman Bakanlığının üretici kadınlara yönelik eğitim seferberliğinin üçüncü durağı Eskişehir oldu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, her ile atanacak teknik danışmanların iş birliğiyle üreticilere kadınların eğitimine yönelik "Kız Kardeşim Projesi"ni sürdüreceklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, her ile atanacak teknik danışmanların iş birliğiyle üreticilere kadınların eğitimine yönelik "Kız Kardeşim Projesi"ni sürdüreceklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin yanında, kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanan proje kapsamında uygulanmaya konulan eğitim programının üçüncüsü, Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların katılımıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Sazova yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan Işıkgece, projeyle 10 ilde yaklaşık 1000 kadın girişimciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Kadınların kalkınmaya katılımının hem ülke ekonomisinin güçlenmesi hem de kadının statüsünün yükselmesi bakımından önemine işaret eden Işıkgece, "Tarımsal üretimi artırmanın, kaliteli ürün elde etmenin, tarım ile uğraşanların yaşam düzeylerini yükseltmenin ve kırsal alanda kalkınmanın gerçekleştirilmesinin en önemli yollarından biri şüphesiz kırsalda kadınların güçlendirilmesidir." dedi.

Işıkgece, ekonomide ve tarımsal üretimde de en önemli rolü kadınların üstlendiğini dile getirdi.

Kadınların üretim ve ekonomideki yerine ilişkin bazı rakamları aktaran Işıkgece, "Dünyada gayrisafi milli hasılanın yüzde 37'si kadınların gayretinden geliyor. Dünyada tarımsal iş gücünün yüzde 43'ünü kadınlar oluşturuyor. Ülkemizde ise toplam istihdamın yüzde 29,4'ü kadınlardan oluşuyor. Tarım sektöründe istihdam edilen kadın oranı ise yüzde 26,1'dir." ifadelerini kullandı.

"Yoğun eğitimlere başlıyoruz"

Bakanlığın tarımın her döneminde aktif rol oynayan kadınlara bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipek böcekçiliğine birçok tarımsal konuda 81 ilde "Kadın Çiftçiler Tarımsal Üretim Eğitim ve Yayım Çalışmaları" ile eğitimler verdiğine değinen Işıkgece, "Kız Kardeşim Projesi" ile tarımsal alanda faaliyetlerde bulunan kırsaldaki kadınları da sürece dahil ettiklerini aktardı.

Proje sayesinde yerelde değere dönüştürülen ürünlerin market raflarında hak ettiği yeri bulması adına Bakanlık olarak destek vereceklerini bildiren Işıkgece, "Kırsaldaki kadın girişimcilerin ve tarımsal kalkınma kooperatifi ortağı olan kadınların ekonomiye katkısını artırmaya destek olmak, bu kapsamda yeteneklerin artırılması ile kamuoyu nezdinde farkındalık oluşturmak amacıyla belirlenen illerde yoğun eğitimlere başlıyoruz. Her ile Bakanlığımızdan teknik danışmanlar atayacağız. Örnek olan her il, başka diğer illere el verecek ve bu projeyi ülkemizin 81 iline yayacağız." diye konuştu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da bu çalışmanın, sinerji üretilen, örnek olacak bir proje olduğuna dikkati çekti.

Devlet, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin projede yer aldığını anlatan Günay, "Bu proje çok değerli, kadınlarımıza yaptıkları işlerde bir ivme kazandıracak. Kırsalda kadın demek, emek, alın teri, fedakarlık demek. Kadınlarımız üretiyorlar ancak pazara doğru bir şekilde ulaştırmakta sıkıntı yaşıyorlar. İşte bu proje ile ürünlerimizin pazara ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Daire Başkanı Sürur Kır, Coca-Cola Türkiye Kamu İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Senem Görel de katılımcılara hitap etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının üretici kadınlara yönelik eğitim seferberliğinin üçüncü durağı Eskişehir oldu
Tarım ve Orman Bakanlığının üretici kadınlara yönelik eğitim seferberliğinin üçüncü durağı Eskişehir oldu

Eskişehir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığının üretici kadınlara yönelik eğitim seferberliğinin üçüncü durağı Eskişehir oldu - Son Dakika


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