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Tarım ve Orman Bakanlığının üretici kadınlara yönelik eğitim seferberliğinin dördüncü durağı Bursa oldu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığının üretici kadınlara yönelik eğitim seferberliğinin dördüncü durağı Bursa oldu

12.06.2021 12:50
Tarım ve Orman Bakanlığının üretici kadınlara yönelik eğitim seferberliğinin dördüncü durağı Bursa oldu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Kız Kardeşim Projesi kapsamında, kadınların bilmeleri gereken tüm noktalarda, onları ciroya kadar götürecek tüm yolda, finansal okur yazarlık, gıdanın hijyeni, gıda güvenliği, sosyal medyada ürün satma gibi ürünün rafa ulaşıncaya kadarki...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Kız Kardeşim Projesi kapsamında, kadınların bilmeleri gereken tüm noktalarda, onları ciroya kadar götürecek tüm yolda, finansal okur yazarlık, gıdanın hijyeni, gıda güvenliği, sosyal medyada ürün satma gibi ürünün rafa ulaşıncaya kadarki yolunda her zaman arkalarında olmak ve eksiklerini tamamlamak için yola çıktık." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin yanında kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmelerinin amaçlandığı proje kapsamında uygulanmaya konulan eğitim programının dördüncüsü Bursa'da gerçekleştirildi.

Işıkgece, kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların katılımıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, projeyle 10 ilde yaklaşık 1000 kadın girişimciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinin çok özel özelliklere sahip olduğunu belirten Işıkgece, şöyle devam etti:

"Bu anlamda çok zenginiz. Kadın kooperatiflerinin farklı ürünlerin, tıbbi ve aromatik bitkilerin, o bölgeye has ürünlerin sadece Türkiye değil, dünya ticaretiyle buluşması adına gittikleri yolda işe yön vermek için kafalarında soru işaretleri oluşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Kız Kardeşim Projesi kapsamında, kadınların bilmeleri gereken tüm noktalarda, onları ciroya kadar götürecek tüm yolda finansal okur yazarlık, gıdanın hijyeni, gıda güvenliği, sosyal medyada ürün satma gibi ürünün rafa ulaşıncaya kadarki yolunda her zaman arkalarında olmak ve eksiklerini tamamlamak için yola çıktık."

Işıkgece, Bursa'da 2 gün boyunca kadınlara çeşitli eğitimler verileceğini dile getirerek, "Bu eğitimler sonrasında bir danışman ve mentor atıyoruz ilimize. Bu mentor, vizyon açıcı, danışman da teknik konularda, mevzuat konusunda bilgi verici oluyor. Sürekli elimizi de burada tutuyoruz, üstünden çekmiyoruz. Ürünler ciroya ulaşıncaya kadarki bütün seyahatinde yanındayız." diye konuştu.

Işıkgece, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir tarım, kırsal kalkınma ve bölgeye ekonomi yaratmak için bölgedeki zenginliklerin gelecek kuşaklara miras olarak bırakılması için son derece önemli bir proje. Biz il il geziyoruz. Kadın kooperatiflerimiz gerçekten çok yol almışlar. Bu yolda biz de bize düşen neyse bunu yapacağız. Bu il, daha sona başka bir il ile kız kardeşlik yapacak. Bu dalga, tüm Türkiye'ye yayılarak Türkiye'deki zenginliklerin açığa çıkması ve sürdürülebilir tarım adına son derece önemli."

Mesleki yolculuğunu anlatan ünlü şef Somer Sivrioğlu da "Bizim için en önemli şey ürün. Ürün yoksa yemek yok. Yemek yoksa gastronomi yok. Türk mutfağının dünya gastronomisindeki yeri için yapmamız gereken çok daha fazla şey var. Bunların en başında ürünün iyi olması geliyor. Özellikle gastronomi alanında insanlar hikayeye çok önem veriyor. O yüzden kadın girişimciliği inanılmaz önemli." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa AK Parti milletvekilleri katıldı.

Gastronomi, Türkiye, Bursa, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığının üretici kadınlara yönelik eğitim seferberliğinin dördüncü durağı Bursa oldu - Son Dakika


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