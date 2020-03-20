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Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli: "Tarımsal destek kapsamında üreticilerimize toplam 1 milyar 572...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli: "Tarımsal destek kapsamında üreticilerimize toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacağız."
Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli: "Tarımsal destek kapsamında üreticilerimize toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacağız."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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