Tarım ve Orman Bülteni nisan sayısı çıktı - Son Dakika

Covid-19 sonrası tüm dünyada en önemli gündem olan gıda arzı güvenliği konusuna Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tarım ve Orman Bülteninde yer verildi. Bültende Bakan Bekir Pakdemirli'nin Nisan ayında bir toplantıda yaptığı 'Gıda arzımız güvende' açıklaması manşete taşındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tarım ve Orman Bülteni nisan sayısı yayımlandı. Bu ayki sayıda Gıda arz güvenliği konusu manşete taşındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nisan ayında video konferans yöntemiyle Konya'daki çiftçiler, üreticiler, yetiştiriciler ve sektör temsilcileriyle görüşmüş ve toplantıda gıda arz güvenliğinin önemine vurgu yapmıştı. Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada gıda arzında bir problem yaşanmadığına dikkat çekerek, Covid-19 Türkiye'de görülmeden önce gerekli önemlerin alındığını ve alınan tedbirler sayesinde market stokları ve rafların dolu olduğunu bildirmişti.

Tarım ve Orman bülteninin nisan sayısında çiftçiyi, üreticiyi ve sektörü ilgilendiren birçok konu başlığına yer verilirken, Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı. Bültene https://akademi.tarimorman.gov.tr/ adresinden online erişmek mümkün.

(Hülya Keklik/İHA)